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С понедельника на офлайн-обучение вернутся 13 школ

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- Назгуль Абдыразакова
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В настоящее время для безопасности детей и преподавателей на онлайн-обучение временно перешли 23 школы столицы. Кроме того, по предписанию ЦГСЭН города Бишкек не работают детсады №135, 148, 61. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным на следующей неделе на офлайн-обучение вернутся 13 школ, среди них: №17, 26, 88, 62, 6, 18, 4, 11, 12, 30, 32, 33 и 38.

Столичная мэрия просит горожан соблюдать 4 пункта для защиты: ношение масок, обработка рук антисептиком, соблюдение дистанции, вакцинация.


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URL: https://www.vb.kg/413174
Теги:
вакцина, образование, Бишкек
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