С понедельника на офлайн-обучение вернутся 13 школ

В настоящее время для безопасности детей и преподавателей на онлайн-обучение временно перешли 23 школы столицы. Кроме того, по предписанию ЦГСЭН города Бишкек не работают детсады №135, 148, 61. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным на следующей неделе на офлайн-обучение вернутся 13 школ, среди них: №17, 26, 88, 62, 6, 18, 4, 11, 12, 30, 32, 33 и 38.

Столичная мэрия просит горожан соблюдать 4 пункта для защиты: ношение масок, обработка рук антисептиком, соблюдение дистанции, вакцинация.