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Александр Типеров: Законопроект "О госязыке" ущемляет права адвокатов в КР

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- Нина Ничипорова
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"Граждане нашей страны, общественность обсуждают новый законопроект "О госязыке". При этом все сходятся на мнении, что кыргызский язык нужно знать, так как он у нас функционирует в качестве государственного. И прежде всего его должны знать кыргызы, тем более, когда в сфере государственного общения появляется много новых слов, издаются различные словари. Но мы часто встречаемся с тем, что далеко не все кыргызы, которые владеют разговорным языком, знают новые термины и выражения – медицинские, юридические, технические на литературном кыргызском языке", - сказал vb.kg Почетный адвокат Кыргызской Республики Александр Типеров.

По его мнению, надо учитывать и то, что в нашей стране проживают более 80 представителей различных наций и народностей, что научная информация, поступающая из других государств, приходит на русском языке, да и общаемся мы часто все-таки на нем. Русский язык закреплен в нашей Конституции как официальный (статья 13 ч. 2). А в законе КР "Об официальном языке" говорится: "Официальным языком КР признается язык, который служит языком межнационального общения и способствует интеграции в мировое сообщество" (статья 1).

"Не сразу мы пришли к этому пониманию. В начале 90-х годов прошлого века поспешно принималось решение о переводе на государственный язык всех официальных и отчетных документов в правоохранительных органах КР и к чему это привело? К оттоку русскоязычного населения, мононациональному составу в милиции, в исправительной системе, прокуратуре. Но улучшило ли это работу этих органов? Конечно же, нет. Более того, осложнило их работу. Уехали профессионалы, которые очень многое сделали для безопасности страны и ее граждан, и могли бы принести еще немало пользы. Многим из них в России предложили хорошие, в том числе руководящие должности. А Кыргызстан потерял.

Такие общественные организации, как Славянский фонд, и другие выступили тогда за придание статуса официального русскому языку, и это нашло поддержку в нашем обществе. Статус официального языка был закреплен в Конституции КР и в Законе "Об официальном языке". Наш ближайший стратегический партнер - Российская Федерация приветствовала этот важный во всех смыслах шаг. И сейчас при поддержке России строится и планируется открыть 9 средних общеобразовательных школ с русским языком обучения, оказывается помощь учебниками, в подготовке педагогических кадров. Более того, в школах нашей страны с осени прошлого года начали работать российские учителя.

Все это результат того, что с момента обретения нашей страной независимости лозунг: "Кыргызстан – наш общий дом!" нашел поддержку и понимание у всех кыргызстанцев", - отметил он в интервью vb.kg.

Как считает известный в Кыргызстане адвокат, эффективно действует Ассамблея народа Кыргызстана, центром российской науки и культуры у нас являются Кыргызско-Российский Славянский университет, "Дом Москвы" и другие пророссийские организации.

"Значительные изменения произошли и в профессиональных союзах, одним из которых является Адвокатура Кыргызстана. В статье 2 Закона "Об Адвокатуре и адвокатской деятельности" говорится: "Адвокатура, как институт гражданского общества не входит в систему государственных органов и органов местного самоуправления и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим законом и ее уставом".

Членами союза являются более двух тысяч адвокатов, среди них много бывших работников правоохранительных органов, прокуратуры, судов, которые свои знания, опыт используют в профессиональной работе. Абсолютное большинство из них, в том числе специалисты кыргызской национальности, получили юридическое образование на русском языке. А в проекте закона КР "О государственном языке" предусматривается обязательное владение кыргызским языком адвокатами. И это может привести к очередному оттоку значительного числа высококвалифицированных специалистов", - отмечает Александр Типеров.

"В то же время Закон "Об официальном языке" предусматривает использование в правоохранительных, во всех государственных и муниципальных органах как государственного, так и официального языка. В статьях 2, 3 данного закона предусматриваются гарантии и государственная защита официального языка. При этом это некоим образом не ущемляет функционирование кыргызского языка в качестве государственного. Но принятие изменений в проекте закона "О госязыке" в значительной степени ущемляет права адвокатов, закрепленные в ст. 64 Конституции КР. Она гласит: "Организация и порядок деятельности адвокатуры, как самоуправляемого профессионального сообщества адвокатов, а также права, обязанности и ответственность адвокатов определяются законом", - напоминает опытный юрист.

Эти явные противоречия в законодательстве, добавил Александр Типеров, должны учесть наши законодатели - вновь избранные депутаты ЖК КР, которым предстоит принять закон "О госязыке". "Хочется подчеркнуть, что Кыргызстан всегда славился и славится толерантностью, демократичностью. Кстати, главные заповеди эпохального эпоса "Манас" напоминают нам, что важнее всего - "Единство и сплоченность нации", "Межнациональное согласие, дружба, сотрудничество", - процитировал он две основные заповеди знаменитого эпоса.


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URL: https://www.vb.kg/413177
Теги:
закон, Конституция, кыргызский язык, права человека, русский язык, адвокат
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