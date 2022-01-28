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Миниатюру с граффити Бэнкси продали на аукционе

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- Наталья Крайнова
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На аукционе в английском городе Ньюкасл за более чем миллион фунтов стерлингов продали миниатюрную конюшню, которую британский художник Бэнкси украсил граффити. Сообщает Daily Mail.

Работу андерграундного художника стрит-арта продали менее чем за две минуты после начала аукциона. На миниатюре он сделал надпись Go big or go home ("Все или ничего").

Как сообщается, лот достался неизвестному мужчине. Он позвонил во время аукциона и купил миниатюрную конюшню за 800 тысяч фунтов стерлингов, но из-за дополнительной комиссии и гонорара художнику общая сумма превысила миллион.


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URL: https://www.vb.kg/413181
Теги:
аукцион, стрит-арт
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