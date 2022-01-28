Токаева избрали председателем правящей партии Казахстана "Нур Отан"

Участники внеочередного съезда правящей партии Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") избрали президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пост председателя этого общественного объединения. Об этом сообщает ТАСС,

"Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан", - говорится в сообщении пресс-службы Токаева в Twitter.

Кандидатуру Токаева на этот пост предложил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, до сих пор занимавший пост председателя правящей партии.

Согласно повестке, на съезде также будут рассмотрены вопросы о внесении изменений в устав и в состав политического совета партии.

Внеочередной съезд правящей партии Казахстана "Нур Отан" начал свою работу с участием руководства страны в онлайн-формате.

"Начал работу внеочередной XXI съезд партии "Нур Отан", в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.