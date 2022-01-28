Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 95.55 - 97.02

Токаева избрали председателем правящей партии Казахстана "Нур Отан"

181  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Участники внеочередного съезда правящей партии Казахстана "Нур Отан" ("Свет Отечества") избрали президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на пост председателя этого общественного объединения. Об этом сообщает ТАСС,

"Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан", - говорится в сообщении пресс-службы Токаева в Twitter.

Кандидатуру Токаева на этот пост предложил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, до сих пор занимавший пост председателя правящей партии.

Согласно повестке, на съезде также будут рассмотрены вопросы о внесении изменений в устав и в состав политического совета партии.

Внеочередной съезд правящей партии Казахстана "Нур Отан" начал свою работу с участием руководства страны в онлайн-формате.

"Начал работу внеочередной XXI съезд партии "Нур Отан", в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413190
Теги:
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Нурсултан Назарбаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  