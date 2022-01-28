По итогам переговоров Ташиева с таджикской стороной решены ряд вопросов

Сегодня на линии границы Кыргызстана и Таджикистана состоялась рабочая встреча делегаций сторон. Делегацию Кыргызстана возглавляет зампредседателя кабмина КР, глава ГКНБ генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в состав делегации вошли полномочный представитель президента в Баткенской области А. Алимбаев, директор ПС ГКНБ и руководители других государственных структур.

Таджикскую сторону представляли первый заместитель председателя ГКНБ РТ, председатель Согдийской области, командующий ПВ и заместитель председателя ГКНБ, а также другие официальные лица. В составе делегации сторон также принимали участие руководители соответствующих областных структур Баткенской области КР и Согдийской области РТ.

В результате встречи и переговоров стороны решили:

- поручить совместной комиссии организовать тщательное расследование причин конфликта, с участием соответствующих силовых структур и органов прокуратуры;

- обеспечить возвращение всех местных жителей, покинувших свои дома с началом конфликта;

- произвести отвод от соответствующей линии границы всех подразделений воинских формирований;

- обеспечить разблокирование всех дорог, восстановление разрушенной инфраструктуры и линии электропередач (ЛЭП);

- властям сторон обеспечить надлежащий контроль на приграничной территории в целях профилактики и недопущения впредь приграничных, водоземельных и иных конфликтов, - говорится в сообщении нацбезопасности.