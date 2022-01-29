Главой нового Департамента мэрии столицы назначен Нурдан Орунтаев

Директором Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии столицы назначен Орунтаев Нурдан Кемелович. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Департамент по управлению муниципальным имуществом создан с целью повышения эффективности управления собственностью города, включая вопросы уточнения реестра муниципальной собственности путем выявления скрытых или неучтенных объектов, пересмотра нормативной базы и повышения арендных платежей, а также усиления работы по взысканию задолженностей по ним.

"Перед руководством департамента поставлена задача увеличить в 2022 году поступление в бюджет столицы неналоговых платежей и доходов с 900 миллионов сомов до 2 миллиардов сомов, а в перспективе до 5 миллиардов сомов в год. В состав департамента вошли пять ранее существовавших учреждений и предприятий, генерировавших неналоговые доходы города: Управление муниципального имущества, Управление земельных ресурсов, МП "Бишкекские парковки и стоянки", "Бишкекреклама" и "Городские парки".

Нурдан Орунтаев имеет большой опыт работы в органах внутренних дел. Ранее работал в должности заместителя начальника следственной службы МВД КР. Награжден ведомственными наградами Министерства внутренних дел Кыргызской Республики", - говорится в сообщении муниципалитета.