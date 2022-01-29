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Главой нового Департамента мэрии столицы назначен Нурдан Орунтаев

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- Назгуль Абдыразакова
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Директором Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии столицы назначен Орунтаев Нурдан Кемелович. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Департамент по управлению муниципальным имуществом создан с целью повышения эффективности управления собственностью города, включая вопросы уточнения реестра муниципальной собственности путем выявления скрытых или неучтенных объектов, пересмотра нормативной базы и повышения арендных платежей, а также усиления работы по взысканию задолженностей по ним.

"Перед руководством департамента поставлена задача увеличить в 2022 году поступление в бюджет столицы неналоговых платежей и доходов с 900 миллионов сомов до 2 миллиардов сомов, а в перспективе до 5 миллиардов сомов в год. В состав департамента вошли пять ранее существовавших учреждений и предприятий, генерировавших неналоговые доходы города: Управление муниципального имущества, Управление земельных ресурсов, МП "Бишкекские парковки и стоянки", "Бишкекреклама" и "Городские парки".

Нурдан Орунтаев имеет большой опыт работы в органах внутренних дел. Ранее работал в должности заместителя начальника следственной службы МВД КР. Награжден ведомственными наградами Министерства внутренних дел Кыргызской Республики", - говорится в сообщении муниципалитета.


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URL: https://www.vb.kg/413193
Теги:
мэрия, назначение, Бишкек
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