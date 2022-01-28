Столичная мэрия объединила две муниципальные организации в одну

Начальником муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии города Бишкек назначен Амангелдиев Медербек Амангелдиевич. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, во вновь созданную муниципальную инспекцию по решению руководства мэрии Бишкека об оптимизации структуры муниципалитета объединены санитарно-экологическая инспекция мэрии Бишкека, управление землепользования и строительства столичной мэрии и муниципальное предприятие "Испытательная дорожная лаборатория".

Сотрудники инспекции уполномочены принимать весь комплекс мер, предусмотренных законодательством КР, при выявлении фактов совершения физическими и юридическими лицами нарушений правил благоустройства, санитарных и экологических норм, а также порядка использования муниципальных земель на территории города Бишкек.

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Амангелдиев начал трудовую деятельность с должности специалиста в Чуйском областном управлении судебного департамента. В 2012-2015 годах работал в Фонде управления государственным имуществом.С 2019 по 2020 годы работал заместителем начальника санитарно-экологическая инспекции мэрии города Бишкек, с 16 июня 2020 года занимал должность начальника инспекции. Имеет классный чин советника муниципальной службы 3 класса.