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В мэрии города Бишкек произведены кадровые назначения

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- Назгуль Абдыразакова
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Директором департамента культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека стал Мирлан Парханов. Директором Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры муниципалитета назначен Максат Нусувалиев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках оптимизации структуры муниципалитета, путем укрупнения ряда подведомственных учреждений, в мэрии Бишкека создан новый Департамент культуры, спорта, туризма и работы с молодежью. В состав новой структуры вошли Управление культуры и Управление физической культуры и спорта. Также департаменту приданы функции туризма и работы с молодежью. Директором Департамента культуры, спорта, туризма и работы с молодежью мэрии Бишкека назначен Мирлан Парханов, ранее занимавший должность заместителя директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве.

На базе Управления городского транспорта мэрии создан Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Придание ему статуса департамента и передача в его подчинение муниципальных предприятий "Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие" и "Бишкекское троллейбусное управление" имеет целью усиление роли и полномочий учреждения по обеспечению качественного, безопасного и бесперебойного обслуживания жителей и гостей столицы общественным транспортом. Для реализации единой транспортной и дорожной политики на улицах столицы, эффективного планирования развития общественного транспорта и городских дорог в подчинение департамента также передан "Бишкекасфальтсервис". Директором Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека назначен Максат Нусувалиев.


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URL: https://www.vb.kg/413201
Теги:
мэрия, назначение, Бишкек
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