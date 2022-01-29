Открылась онлайн-выставка картин детей стран ШОС, посвященная Олимпиаде

28-го января состоялась онлайн-выставка картин детей и молодых художников стран ШОС "Ввысь за мечтой - зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине", организованная Китайским комитетом ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству и Всекитайской федерацией женщин. В ней, по данным комитета, есть работы и юных художников из Кыргызстана. На выставке, которая приурочена к церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, представлено более 1200 работ на тему Игр. Сообщает портал "Хуаньцюван".

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и заместитель председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Цуй Ли направили свои приветствия ее участникам. Цуй Ли отметила, что председатель КНР Си Цзиньпин считает, что необходимо расширять каналы обменов между народами различных стран, чтобы внести позитивный вклад в развитие ШОС.

Выставка картин детей - одно из самых популярных мероприятий проводимых Китайским комитетом ШОС, она получила восторженные отклики отовсюду. Юные друзья из стран ШОС в своих картинах выразили свою любовь к снежно-ледовым видам спорта, поддержку спортсменам, а также самые искренние поздравления в связи с проведением зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине. В их работах чувствуются дух "Вместе ради общего будущего" и сила сообщества единой судьбы человечества.

Открытие зимних Олимпийских игр стремительно приближается, и внимание миллионов людей по всему миру будет привлечено к масштабному событию в Пекине КНР. Молодежь - будущее и надежда ШОС. Давайте возьмемся за руки, чтобы вместе развернуть картину зимних Олимпийских игр, укрепить корни дружбы, чтобы она расцвела и принесла плоды для взаимопонимания и сближения народов.

Чжан Мин в своем выступлении отметил, что в последние годы государства-члены ШОС ведут взаимовыгодное сотрудничество в таких сферах, как культура, образование, наука и техника, здравоохранение, охрана окружающей среды, туризм, спорт и прочие.

"В то же время ШОС продвигает и поддерживает реализацию многочисленных проектов и мероприятий, организованных для детей и молодежи. Восхищаюсь картинами детей, которые кистью и красками выражают добрые пожелания и стремление к здоровью, миру, дружбе и прекрасному будущему человечества. Уверен, что Пекин представит миру яркие, необычные и блестящие Олимпийские игры, которые сыграют позитивную роль в продвижении олимпийского духа, будут способствовать взаимопониманию, дружбе и гармонии между народами наших стран и придадут нам уверенности и силы для совместной борьбы всего мира с пандемией", - сказал генсек ШОС.

Для проведения выставки, посвященной зимним Олимпийским играм в Пекине, исследовательский центр детского творчества при Центральной академии изящных искусств провел несколько открытых онлайн-лекций. Посольства Китая в странах ШОС, посольства стран ШОС, аккредитованных в Китае, а также китайские и зарубежные партнеры Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству активно поощряли молодежь к участию в выставке и достигли беспрецедентно высокого уровня. Тематическая выставка картин продолжит предоставлять детям из стран ШОС платформу для обменов и взаимного обучения друг у друга и совместного роста.