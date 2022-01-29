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В Джалал-Абадской области построят и отремонтируют 88 энергообъектов

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- Анастасия Карелина
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В 2022 году в Джалал-Абадской области будет построено и отремонтировано 88 инфраструктурных объектов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Заместитель председателя кабинета министров Азиз Аалиев принял участие в заседании коллегии полномочного представительства президента в Джалал-Абадской области и посетил ряд энергообъектов.

В ходе заседания руководство области представило информацию о результатах социально-экономического развития региона за 2021 год. А Азиз Аалиев рассказал о приоритетных задачах кабмина.

Аалиев подчеркнул важность повышения эффективности работы местных органов власти по ряду направлений, в том числе в части привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, качественной реализации инфраструктурных проектов и своевременному предоставлению государственных услуг. По его словам, в прошедшем году на строительство и ремонтные работы 49 социальных и инфраструктурных объектов в Джалал-Абадской области было направлено 376,9 миллиона сомов. В 2022 году строительные и ремонтные работы охватят уже 88 объектов.

В текущем году ожидается начало реализации проекта "Строительство Камбар-Атинской ГЭС-1". Планируется выполнение первоочередных работ начального периода строительства. Вместе с тем, ведутся переговоры по привлечению инвестиций в данный проект.

Азиз Аалиев посетил Токтогульскую гидроэлектростанцию, где ознакомился с ходом работ по проекту реабилитации энергетического объекта. После завершения проекта, установленная мощность Токтогульской ГЭС будет увеличена на 240 МВт. Замглавы кабмина поручил ускорить работу по вводу в эксплуатацию гидроагрегата №4 Токтогульской ГЭС.

В ходе поездки Аалиев посетил и строительную площадку Камбар-Атинской ГЭС-2. В настоящее время здесь реализуется проект "Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбар-Атинской ГЭС-2", финансируемого Евразийским банком развития.


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URL: https://www.vb.kg/413213
Теги:
ГЭС, Джалал-Абадская область, энергетика, Кабинет министров, Токтогульская ГЭС
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