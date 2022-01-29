Юридическую помощь жителям Баткена оказывает мобильная группа

Для оказания правовой помощи и юридических консультаций жителям Баткена сотрудники Управления юстиции Баткенской области, государственные нотариусы, адвокаты по гарантированной государством юридической помощи организовали мобильную группу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Юристы работают с гражданами на местах. Жителям Баткена даются юридические консультации. Мобильная группа проводит работу по восстановлению различных документов.

Связаться с управлением юстиции Баткенской области можно по следующим номерам телефонам:

0(3622)50060, 50061, 50062, 51000, 0(770)483-149, 0(776)419-156 (адвокат).