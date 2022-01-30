"В Кыргызстане создан независимый медицинский профсоюз. Он является альтернативой существующего профсоюза работников здравоохранения КР. Мы сами будет защищать права медицинских работников, согласно закону, и никто не сможет их ущемлять. Теперь у них есть поддержка, есть те, кто может заступиться и защитить права врачей и медицинских сестер", - сказал vb.kg член медицинского профсоюза Кыргызстана, специалист экстренной медицины Рысбек Букарадинов.

На первом же собрании МПК были зарегистрированы первые его двадцать членов. Председателем МПК единогласно избрана эксперт доказательной медицины, кандидат медицинских наук Бермет Барыктабасова.

"Мы хотим добиться реальных изменений и продвижений, чтобы медицинские работники были лучше защищены от всякого рода нападок и предвзятого к ним отношения. И все медицинское сообщество готово стать членами нового профсоюза. Хотим, чтобы сами медицинские работники предлагали и принимали решения, сами меняли мир и вносили свои инициативы и идеи", - пояснила vb.kg председатель профсоюза Бермет Барыктабасова.

По ее словам, в структуре старой организации профсоюза работников здравоохранения КР это было практически невозможно, так как это была и есть та же вертикальная структура власти, и она, увы, не выполняет свою основную миссию.

"Там сплошные коррумпированные действия и поведение, коррупционные риски, а сама Федерация профсоюзов уже который год судится, делится и грызется за ресурсы профсоюзных работников и своих членов! Мы будем заниматься только интересами медиков, их актуальными проблемами и пытаться ответить на вопрос, почему они молчат, когда вокруг происходит столько нарушений по работе, по условиям труда и содержанию медицинской помощи?! Все медицинские работники порой вынуждены работать по правилам системы, тогда как сегодня не все установленные правила правомочны и реализуются в рамках законодательства. Мы будем раз за разом, случай за случаем пытаться исправить ситуацию в сторону справедливости, какой она и должна быть", - пояснила Бермет Барыктабасова.