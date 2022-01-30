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А теперь оцените парадную форму нашей олимпийской сборной!

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- Анастасия Карелина
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Национальный олимпийский комитет представил общественности комплект парадной формы сборной Кыргызстана на зимней Олимпиаде в Пекине.

Презентованный ранее комплект, как объясняют в НОК, является тренировочным. Его на безвозмездной основе предоставила китайская компания Tectop.

Перед Новым годом на встрече с президентом и тренером Федерации лыжного спорта Кыргызстана Игорем Борисовым озвучена была просьба о финансировании профессионального лыжного оборудования, включающего экипировку. Федерация лыжного спорта разработала дизайн и перечень необходимой экипировки, согласно требованиям международной федерации.

По просьбе Игоря Борисова и участника предстоящей Олимпиады Максима Гордеева, который будет бороться за награды, 12 наименований экипировки для парада и соревнований заказаны и выкуплены 30 декабря 2021 года. 17 января 2022 года НОК заказал и оплатил для Максима Гордеева профессиональные лыжи. НОК также заказал калпаки, значки и флаги с национальной и олимпийской символикой.


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URL: https://www.vb.kg/413227
Теги:
дизайн, Китай, спорт, Олимпийские игры
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