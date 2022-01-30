Погода
$ 84.75 - 84.90
€ 94.00 - 95.50

Проверьте себя в списках избирателей!

225  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики просит избирателей, которые намерены принять участие в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша, проверить наличие своих имен в списках избирателей.

27 февраля 2022 года пройдут повторные выборы депутатов ЖК по Первомайскому №27 и Свердловскому №29 одномандатным избирательным округам. ЦИК просит граждан уточнить свои данные в списках избирателей до 16 февраля. Сделать это можно следующим образом:

- позвонив по номеру 1255 или 119;

- на сайте tizme.gov.kg;

- на избирательном участке;

- отправив sms на номер 119 с указанием своего ПИН (персонального идентификационного номера в паспорте). Вы получите номер и адрес вашего избирательного участка. Отправка sms и звонок бесплатные!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413230
Теги:
выборы, Первомайский район, Свердловский район, Бишкек, Жогорку Кенеш, избиратели, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  