Проверьте себя в списках избирателей!

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики просит избирателей, которые намерены принять участие в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша, проверить наличие своих имен в списках избирателей.

27 февраля 2022 года пройдут повторные выборы депутатов ЖК по Первомайскому №27 и Свердловскому №29 одномандатным избирательным округам. ЦИК просит граждан уточнить свои данные в списках избирателей до 16 февраля. Сделать это можно следующим образом:

- позвонив по номеру 1255 или 119;

- на сайте tizme.gov.kg;

- на избирательном участке;

- отправив sms на номер 119 с указанием своего ПИН (персонального идентификационного номера в паспорте). Вы получите номер и адрес вашего избирательного участка. Отправка sms и звонок бесплатные!