Проверьте себя в списках избирателей!

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики просит избирателей, которые намерены принять участие в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша, проверить наличие своих имен в списках избирателей.
27 февраля 2022 года пройдут повторные выборы депутатов ЖК по Первомайскому №27 и Свердловскому №29 одномандатным избирательным округам. ЦИК просит граждан уточнить свои данные в списках избирателей до 16 февраля. Сделать это можно следующим образом:
- позвонив по номеру 1255 или 119;
- на сайте tizme.gov.kg;
- на избирательном участке;
- отправив sms на номер 119 с указанием своего ПИН (персонального идентификационного номера в паспорте). Вы получите номер и адрес вашего избирательного участка. Отправка sms и звонок бесплатные!