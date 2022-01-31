Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 94.00 - 95.50

Страны ЦА и Китай создают новый тип международных отношений

231  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Саммит государств Центральной Азии и Китая по случаю 30-летия установления дипломатических отношений является большим историческим событием и свидетельствует о появлении нового типа международных отношений в мировом сообществе", - заявил в эксклюзивном интервью Синьхуа доцент кафедры китайского языка и литературы факультета китаеведения Ташкентского государственного университета востоковедения, кандидат политических наук Шоазим Шозаманов.

По его словам, Центральная Азия и Китай исторически соединены политическими, экономическими и культурно-гуманитарными связями. Благодаря Великому Шелковому пути отношения между ними развивались с древних времен. После обретения независимости странами региона их отношения с Китаем обрели динамичный, устойчивый характер и поднялись на уровень стратегического партнерства.

"Как сказано в выступлении председателя Си Цзиньпина, секретом успеха тридцатилетнего сотрудничества между государствами Центральной Азии и КНР явились принципы взаимоуважения, добрососедства, взаимопомощи и взаимной выгоды. Действительно, эти четыре принципа являют собой не только бесценный опыт и общее достояние, но и политический гарант динамичного развития многосторонних отношений, источник силы при наращивании дружеских взаимных связей", - сказал Шозаманов.

Как считает политолог, исключительно важное значение имеет предложение китайского лидера о построении сообщества с единой судьбой Китая и Центральной Азии, которое открывает новые возможности для развития экономики и технологий, улучшения социального климата, искоренения бедности и повышения качества жизни во всех странах региона.

"Выделение Китаем безвозмездно странам Центральной Азии 500 миллионов долларов, 50 миллионов доз вакцин от коронавируса, а также предоставление 1200 стипендий для обучения студентов и 5 тысяч квот для повышения квалификации специалистов - это жест дружественной страны", - отметил эксперт.

Главы центральноазиатских стран полностью поддерживают предложения китайского лидера, уверен Шоазим Шозаманов.

"Хочу особо отметить значение развития трансрегиональных логистических сетей по маршруту "Китай - Центральная Азия" для обеспечения бесперебойного грузопотока, а также скорейшей практической реализации проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан", - отметил Шозаманов.

Ученый полагает, что важное место в дальнейшем развитии отношений между странами Центральной Азии и Китаем займет взаимное изучение языков.

"На мой взгляд, сегодня как в странах ЦА, так и в Китае увеличивается взаимный интерес к изучению языков. Десятки тысяч человек в КНР учат языки стран ЦА, а в них и в самом Китае учат китайский язык. Решения прошедшего саммита, выделенные новые средства, усилия непосредственных исполнителей придадут новый импульс и в этом направлении", - заявил эксперт.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413231
Теги:
вакцина, Китай, Центральная Азия, язык, дипломатия, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  