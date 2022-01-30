16 человек найдены без сознания в отеле Hampton Inn в Мэрисвилле

Шестнадцать человек обнаружены в бессознательном состоянии около бассейна Hampton Inn в городе Мэрисвилл в штате Огайо (США). Об этом пишет Daily Mail.

По словам начальника полиции Мэрисвилла Тони Брукса, звонки с сообщениями о том, что в отеле обнаружены люди без сознания, начали поступать примерно в 17 часов 30 минут. Позже стало известно, что первый звонок поступил из-за того, что двухлетняя девочка потеряла сознание у бассейна отеля. Со временем звонков становилось все больше – люди жаловались на жжение в горле и головокружение.

Все пострадавшие были госпитализированы. Семь из них находятся в критическом состоянии.

В настоящий момент все постояльцы и служащие отеля эвакуированы. Местная полиция ведет расследование происшествия, чтобы определить, стало ли причиной массового отравления химическое вещество в бассейне или утечка угарного газа.