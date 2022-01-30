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Врачам Кыргызстана вручили сертификаты Международной онлайн академии

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- Нина Ничипорова
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"В Бишкеке по окончании научной конференция кардиохирургов по актуальным темам диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и инновационным методам оперативных вмешательств с участием главного кардиохирурга LIV Hospital из Турции, профессора Сертача Чичека нескольким ее участникам были вручены сертификаты Международной онлайн академии", - сказал vb.kg учредитель и президент Международной онлайн академии, профессор Талантбек Батыралиев.

По его словам, эти специалисты являлись лекторами LIV Hospital и активно обменивались информацией и мнениями во время пандемии ковида, советовались между собой в применении протоколов и тактики течения. Международная онлайн академия – это образовательная платформа, где врачи делятся своим опытом и могут повышать свою квалификацию онлайн.

"Мир велик и прекрасен, он меняется, изменения происходят в науке и в образовании, и сейчас не имеет никаких границ, кроме политических, поэтому весь научный мир сотрудничает и активно работает в разных направлениях. Происходит общение и обмен мнениями. Независимо от государственного строя ученые всего мира находят точки соприкосновения и говорят на одном общем языке, делают одно дело ради служения науке. Их сотрудничество чему-то учит, происходит обмен мнениями, идет поиск новых направлений. И самый главный принцип в этих отношениях - то, что я знаю и мне известно, должно быть доступно другим", - отметил в интервью vb.kg профессор Талантбек Батыралиев.

"Сегодня кардиохирургия – это одновременно прикладная медицина и наука. Когда мы выезжаем за рубеж или кто-то приезжает к нам, мы видим много различий по финансированию, политике и науке, по организации научной деятельности и исследований в разных странах. Для развития кардиологической отрасли актуально и важно - щедрое финансирование различными фондами. Поэтому люди, желающие заниматься прикладной наукой в медицине, выбирая себе тему, пишут проекты, ищут единомышленников из разных стран, а потом совместно работают.

И надо признать, что если раньше мы писали статьи и месяцами ждали письменный вариант ответа, то сегодня доступность интернета делает ученых ближе. Поэтому научный мир велик, так как опыт и результаты ученых, врачей разных стран доступны всему миру. Мы находим общий язык по какой-то одной теме с учеными всего мира, можем свободно сотрудничать и активно друг другу помогать и должны продолжать идти по этому пути. Открытость, честность, уважение своего и чужого труда в научном мире делает нас значимыми", - заявил vb.kg учредитель и президент Международной онлайн академии.


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URL: https://www.vb.kg/413233
Теги:
здравоохранение, наука, операция, врачи, Помощь
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