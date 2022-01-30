Налоговая и таможенная службы перевыполнили план сборов за январь

Государственная налоговая и государственная таможенная службы при Министерстве финансов перевыполнили установленный план сборов налоговых, таможенных и иных платежей за январь 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По состоянию на 30 января Государственная налоговая служба собрала в республиканский бюджет 8 миллиардов 574 миллиона сомов налогов. Таким образом, установленный план выполнен на 106,4 процента, или перевыполнен на 514,6 миллиона сомов.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года налогов собрано больше на 3 миллиарда 436,1 миллиона сомов (темп роста 166,9 процента).

Государственной таможенной службой при Министерстве финансов при установленном плане в 3 миллиарда 359,8 миллиона сомов в январе 2022 года собрано (без учета одного дня) 4 миллиарда 368,3 миллиона сомов.

То есть, установленный план перевыполнен на 130 процентов или на 1 миллиард 8,5 миллиона сомов.

В сравнении с прошлым годом рост составил 2 миллиарда 388,4 миллиона сомов.