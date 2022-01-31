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"С 25 марта по 3 апреля в КР пройдет перепись населения и жилфонда"

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- Нина Ничипорова
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В стране активно ведется подготовка к переписи населения и жилищного фонда, которая пройдет с 25 марта по 3 апреля. Что включает в себя подготовка? Каковы особенности предстоящей переписи? На эти и другие вопросы VB.KG ответила заведующая отделом статистических переписей и геоинформационных систем Национального статистического комитета Римма Чыныбаева.

Есть мнение, дескать, зачем проводить перепись, столько денег будет потрачено, которые можно использовать с пользой, мало ли у нас дыр. Что вы скажете?

- Перепись населения и жилищного фонда всегда проводилась и в бывшем Союзе, и не только, но и в других странах. Согласно закону, она проводится в нашей стране один раз в десять лет. Первая была в 1999 году, вторая - в 2009–м и теперь третья - в марте 2022–го.

Перепись - это официальный учет численности всего населения, проживающего на территории страны, по определенным социальным, демографическим и экономическим признакам. Она необходима для предметного выявления современных процессов и тенденций в развитии общества в целом, отдельных групп населения и регионов, причин и факторов, влияющих на рождаемость, смертность, на трудовую активность граждан, выбор рода деятельности и профессии, направления миграции.

Результаты переписи широко используются как непосредственно в сфере демографической и социальной политики, так и для выработки всех других направлений, прогнозов и программ социально–экономического развития страны и регионов, связанных с движением трудовых ресурсов, обеспечением занятости, и так далее. То есть перепись дает портрет общества, позволяющий судить о его состоянии, экономике, социальной сфере, что помогает более эффективно решать те или иные проблемы. И, как мы считаем, перепись проводится еще и потому, что в Кыргызстане каждый человек значим.

Римма Кубанычбековна, вы сказали, что перепись проводится через десять лет. И если последняя была в 2009 году, то почему эта будет в 2022–м?

- Ее планировали провести в марте 2020 года, но за пять дней в стране началась пандемия коронавируса. Все подготовительные работы пришлось приостановить. И вот теперь, согласно постановлению кабинета министров, она пройдет в этом году с 25 марта по 3 апреля, а в отдельных зонах республики в период – с 23 апреля по 2 мая. Кстати, разработан алгоритм действий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Закуплены СИЗы для переписного персонала.

Особенность нынешней кампании в том, что она будет проводиться в электронном формате. При опросе все ответы записываются со слов респондента. Не требуется каких-либо подтверждающих документов, вносится только имя.

Мы разработали пять форм опросников населения. Это – список лиц подлежащих переписи, население, жилищный фонд, сколько кыргызстанцев проживает на данный момент за границей, сколько временно проживающих в Кыргызстане.

Появились ли новые вопросы по сравнению с прошлыми годами?

- Да. Совместно со статкомитетом СНГ и странами-членами ЕАЭС мы разработали блок одинаковых вопросов: по занятости, миграции, о здоровье, в частности, о лицах с ограниченными возможностями. А также вопросы, касающиеся целей устойчивого развития, наличие панелей, солнечных батарей, мобильной связи, компьютера, интернета и другие. А наша страна и Казахстан добавили и свои вопросы о распространенности ковида, например, болел ли респондент, обращался ли он за помощью к врачам.

Кстати, эта перепись будет проводиться почти одновременно во всех странах ЕАЭС и СНГ, чтобы реально оценить, какова численность населения в СНГ. Россия уже, например, провела. Потом эти данные будут обнародоваться и учитываться в масштабах ЕАЭС и СНГ.

Сообщалось, что большинство стран СНГ и ЕАЭС планируют применять современные инновационные технологии, то есть использовать комбинированную модель переписи: вопросники на бумаге, электронные вопросники на планшетах и интернет–опросники. А у нас?

- Как я ухе сказала, особенность этой кампании в том, что она будет проводиться в электронном формате. Нацстатком использовал программу на базе приложения Survey Solutions, разработанную Всемирным банком. У каждого переписчика будут свои логин и пароль для входа в мобильное приложение, которое работает в режиме онлайн и офлайн. В стране не везде есть мобильная связь. После того, как переписчик закончит интервью, то он отправляет эту анкету на сервер Нацстаткома. В его телефоне не остается никаких данных.

Что входит в понятие "информация о населении"?

- Это вопросы о респонденте - имя, сколько лет, членов семьи, детей. Работает человек или нет, какое у него образование, источники дохода, имеет инвалидность или нет, есть ли в семье мигранты и так далее. Попутно будет вестись и перепись жилищного фонда, то есть в доме какого типа живет человек, наличие комнат, имеются ли коммунальные услуги. Таким образом, можно выяснить состояние жилищного фонда в городе.

А если человек не прописан в городе, а где–то в регионе, то он должен ехать по месту прописки?

- Нет. Наличие прописки и права на жилплощадь не обязательное условия. Живет человек временно на квартире - то мы так и будем отмечать. В городе учитывается постоянное население и наличное, которое приехало в город, например, на работу, учебу Допустим, если человек приехал из Ат–Башы и на момент переписи находится в Бишкеке, то он пройдет перепись по месту, где в данный момент находится. Повторяю, никаких документов не надо предъявлять.

Это какая же армия переписчиков должна быть задействована!

- Да, в кампании будут задействованы около 28 тысяч человек по всей республике, из них 25 тысяч только переписчиков. Все они должны иметь телефон Android-5 и выше.

Криминальных элементов, которые под видом переписчиков могут проникнуть в дом, тоже может быть немало. Предусмотрен ли какой–то механизм, пресекающий их деяние? Что должен иметь при себе переписчик, отличающее его от случайного человека?

- Конечно, у переписчиков будут удостоверения, куда будут внесены имя, фамилия и даже QR-код, который можно сканировать и тогда идет ссылка на сервер Нацстаткома, где будут фото, имя, фамилия переписчика. Для тех, кто не сможет это сделать, мы создаем колл-центр, номер его телефона будет записан на удостоверении. Можно позвонить, и координатор скажет, фамилию и имя переписчика, который должен к вам прийти.

А если человек не хочет ничего сообщать о себе и откажется участвовать в переписи, то что тогда?

- Конечно, никакой административной или уголовной ответственности за это не предусмотрено. Но в Законе "О переписи населения и жилищного фонда" говорится, что все граждане обязаны пройти перепись. Хотя, конечно, многое зависит от сознательности каждого отдельного гражданина, который должен понять, что перепись - это не чья–то прихоть. По ее результатам будут приниматься важные государственные решения, от которых будут во многом зависеть наше будущее и благосостояние.

Думаю, что никаких беспокойств и неудобств наше посещение людям не причинит. Тем более что вопросы общего плана и ответы на них не раскрывают каких–то нежелательных сведений о человеке или семье. В Законе "О статистике в КР" говорится, что вся информация, поступающая в органы статистики, считается конфиденциальной. И потом все сведения будут обобщены.


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URL: https://www.vb.kg/413254
Теги:
закон, информационные технологии, перепись населения, Кыргызстан, Нацстатком
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