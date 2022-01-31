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Сотрудники Сары-Челекского заповедника присвоили более 1 млн сомов

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- Алина Мамаева
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Прокуратурой Аксыйского района проведена проверка деятельности Сары-Челекского государственного биосферного заповедника, сообщает Генеральная прокуратура

В ходе проверки установлено, что должностные лица данного государственного заповедника, используя свое служебное положение, вопреки интересам государства присвоили оргтехнику, лошадей, а также полученные денежные средства от реализации меда.

Ущерб, нанесенный в результате их деятельности, составил 1 миллион 209 тысяч сомов.

По данному факту прокуратурой Аксыйского района возбуждено уголовное дело по статье 337 УК КР, ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/413261
Теги:
Генеральная прокуратура, Кыргызстан, уголовное дело
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