Сотрудники Сары-Челекского заповедника присвоили более 1 млн сомов

Прокуратурой Аксыйского района проведена проверка деятельности Сары-Челекского государственного биосферного заповедника, сообщает Генеральная прокуратура

В ходе проверки установлено, что должностные лица данного государственного заповедника, используя свое служебное положение, вопреки интересам государства присвоили оргтехнику, лошадей, а также полученные денежные средства от реализации меда.

Ущерб, нанесенный в результате их деятельности, составил 1 миллион 209 тысяч сомов.

По данному факту прокуратурой Аксыйского района возбуждено уголовное дело по статье 337 УК КР, ведется следствие.