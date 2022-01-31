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В США двухлетний малыш спас семью во время пожара

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- Айжан Мамбеталиева
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В Техасе, двухлетний мальчик спас семью в горящем доме - он был единственным, кто заметил огонь. Об этом сообщает Texas News Today.

Супруги Натан и Кайла Дал рассказали, что в ту ночь они и их пятеро детей мирно спали. В какой-то момент в доме начался пожар, но муж и жена не почувствовали запаха гари из-за потерянного во время болезни COVID-19 обоняния.

Но в их спальню зашел двухлетний Брэндон, разбудил мать и сказал, что ему "горячо". Женщина сразу же вскочила с кровати, увидела пламя у дверного проема и разбудила мужа. Родители сразу же начали выводить детей из горящего дома.


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URL: https://www.vb.kg/413262
Теги:
дети, пожар, США, новости мира
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