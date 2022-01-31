В США двухлетний малыш спас семью во время пожара

В Техасе, двухлетний мальчик спас семью в горящем доме - он был единственным, кто заметил огонь. Об этом сообщает Texas News Today.

Супруги Натан и Кайла Дал рассказали, что в ту ночь они и их пятеро детей мирно спали. В какой-то момент в доме начался пожар, но муж и жена не почувствовали запаха гари из-за потерянного во время болезни COVID-19 обоняния.

Но в их спальню зашел двухлетний Брэндон, разбудил мать и сказал, что ему "горячо". Женщина сразу же вскочила с кровати, увидела пламя у дверного проема и разбудила мужа. Родители сразу же начали выводить детей из горящего дома.