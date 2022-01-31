У людей, переболевших омикроном вырабатывается иммунитет от других штаммов

У пациентов, перенесших омикрон-штамм коронавируса после вакцинации, может выработаться "супериммунитет" против будущих разновидностей COVID-19. Такие данные выяснила группа ученых из Орегонского университета здоровья и науки.

Об этом сообщает издании Business Insider.

Отмечается, что "супериммунитет" работает только на основе вакцины, так как естественная защита после болезни приносит лишь "обычную" защиту от вируса.

Как выяснили ученые, привитые граждане, которые переболели в период распространения дельта-штамма, получили более эффективную защиту, чем после второго укола препаратом Pfizer.

"Высок не только уровень антител, но и возможность кросс-нейтрализации различных вариантов, - заявил изданию соавтор исследования Фикаду Тафессе.

По его словам, при так называемой "прорывной инфекции" (то есть при заражении полностью вакцинированного человека) организм получает информацию об изменчивости коронавируса, что "создает дополнительный уровень сложности набора антител".