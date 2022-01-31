Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 94.00 - 95.50

Женщина проработала полчаса в компании из-за наличия татуировок на теле

149  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

32-летнюю Клэр Шеферд, тело которой покрыто тату с головы до ног, уволили спустя полчаса после приема на работу, рассказывает Daily Star.

Первое тату Шеферд нанесла на свое тело еще в 18 лет, когда была на отдыхе с друзьями. 14 лет спустя рисунки почти полностью покрывают ноги и руки Клэр. Вот только недавно она задумалась о том, что это ей мешают.

Недавно девушка попала на работу мечты в логистическую контору. Собеседование проходило по телефону и все прошло гладко. Шеферд оформили онлайн и прислали ей письмо с правилами компании. Там было написано, что на телах работников не разрешаются видимые тату. Клэр решила поговорить об этом с менеджером по персоналу и уточнить, оставят ли ее на работе при наличии татуировок. "Мне ответили, что это невозможно. Получается, я проработала в компании где-то 30 минут", - сокрушается девушка. Шеферд описала ситуацию в своих соцсетях. Решение логистической конторы вызвало массу возмущений у пользователей.

Источник: anews

А вы бы взяли на работу специалиста с большим наличием татуировок на теле?


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413270
Теги:
женщины, работа
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  