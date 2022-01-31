Женщина проработала полчаса в компании из-за наличия татуировок на теле

32-летнюю Клэр Шеферд, тело которой покрыто тату с головы до ног, уволили спустя полчаса после приема на работу, рассказывает Daily Star.

Первое тату Шеферд нанесла на свое тело еще в 18 лет, когда была на отдыхе с друзьями. 14 лет спустя рисунки почти полностью покрывают ноги и руки Клэр. Вот только недавно она задумалась о том, что это ей мешают.

Недавно девушка попала на работу мечты в логистическую контору. Собеседование проходило по телефону и все прошло гладко. Шеферд оформили онлайн и прислали ей письмо с правилами компании. Там было написано, что на телах работников не разрешаются видимые тату. Клэр решила поговорить об этом с менеджером по персоналу и уточнить, оставят ли ее на работе при наличии татуировок. "Мне ответили, что это невозможно. Получается, я проработала в компании где-то 30 минут", - сокрушается девушка. Шеферд описала ситуацию в своих соцсетях. Решение логистической конторы вызвало массу возмущений у пользователей.

Источник: anews

А вы бы взяли на работу специалиста с большим наличием татуировок на теле?