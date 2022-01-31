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Задержан иностранец по подозрению в незаконном пересечении госграницы

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГКНБ сообщает, что задержан иностранный гражданин по подозрению в незаконном пересечении государственной границы.

ГКНБ КР в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий был задержан иностранный гражданин "М.Д.А.". Так, последний, стремясь скрыться от уголовного преследования на родине, незаконно проник на территорию Кыргызстана, где изыскивал возможность легализации и последующей натурализации путем заключения брака с местной жительницей.

Задержанный иностранец в рамках возбужденного уголовного дела по статье 378 УК КР ("Незаконное пересечение Государственной границы Кыргызской Республики") водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время во взаимодействии с соответствующими компетентными органами иностранных государств проводится совместная проверка задержанного лица на предмет причастности к преступлениям, совершенным за рубежом.


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URL: https://www.vb.kg/413274
Теги:
ГКНБ, граница, Кыргызстан
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