Задержан иностранец по подозрению в незаконном пересечении госграницы

Пресс-служба ГКНБ сообщает, что задержан иностранный гражданин по подозрению в незаконном пересечении государственной границы.

ГКНБ КР в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий был задержан иностранный гражданин "М.Д.А.". Так, последний, стремясь скрыться от уголовного преследования на родине, незаконно проник на территорию Кыргызстана, где изыскивал возможность легализации и последующей натурализации путем заключения брака с местной жительницей.

Задержанный иностранец в рамках возбужденного уголовного дела по статье 378 УК КР ("Незаконное пересечение Государственной границы Кыргызской Республики") водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время во взаимодействии с соответствующими компетентными органами иностранных государств проводится совместная проверка задержанного лица на предмет причастности к преступлениям, совершенным за рубежом.