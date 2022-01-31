График приема в первый класс в школы Кыргызстана

В Кыргызстане огласили новый график приема детей в первый класс в государственные и муниципальные общеобразовательные школы в 2022 году.

Министерство образования сообщает, что прием детей школьного возраста (6-7 лет) во все школы республики пройдет через автоматизированную информационную систему "Электронная запись в школу", а именно через сайт mektep.edu.gov.kg. В данным момент сайт не работает.

Система прошла апробацию в течение трех лет. В этом году внесены изменения и дополнения.

Главные новшества:

Электронная запись в школу будет проходить ежегодно по следующему графику:

по юридическому месту проживания - со второго понедельника апреля по последнюю пятницу июня текущего года. В этом году с 11 апреля по 24 июня. Доступ к системе начнется 11 апреля с 09:00 ч.; по фактическому месту проживания - с первого понедельника июля по последнюю пятницу августа текущего года. В этом году с 4 июля.

Нет необходимости прикреплять копию паспорта, свидетельства о рождении ребенка, справку с места жительства. Исключено требование справки с места жительства.

Система на программном уровне предоставляет приоритетность для следующих льготных категорий граждан:

дети военнослужащих по месту жительства их семей; дети этнических кыргызов, переселившихся в Кыргызскую Республику имеющих статус кайрылманов при предоставлении соответствующей справки; дети учителей и штатных сотрудников школ, проработавших в данной общеобразовательной организации не менее одного года по состоянию на 15 сентября текущего года.

Прием детей в 1 класс, по решению Комиссии по делам детей, производится прямым зачислением в школу вне АИС "Электронная запись".

Минобраз предупреждает, что при зачислении детей в первые классы не допускается проведение испытаний (тестов, экзаменов, конкурсов, собеседований), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам в соответствии с законодательством КР.

Еще одна особенность в том, что родители/законные представители, находящиеся за пределами республики могут зарегистрировать ребенка в школу через данную систему.

Все дети (кроме детей, зачисляемых во вспомогательные школы и классы КР), достигшие школьного возраста (6-7 лет) определяются в первый класс независимо от уровня их подготовки путем регистрации в АИС "Электронная запись".

В случае отсутствия места в желаемой школе – родитель/законный представитель проходит регистрацию в школу, где есть свободные места через АИС "Электронная запись".

Родитель, не успевший пройти регистрацию, не предоставивший необходимые документы в школу для зачисления в 1 класс в установленные сроки, а также прибывшие в течение учебного года, выбирают школу, где есть свободные школы и проходит регистрацию через АИС "Электронная запись".