График приема в первый класс в школы Кыргызстана

В Кыргызстане огласили новый график приема детей в первый класс в государственные и муниципальные общеобразовательные школы в 2022 году.
Министерство образования сообщает, что прием детей школьного возраста (6-7 лет) во все школы республики пройдет через автоматизированную информационную систему "Электронная запись в школу", а именно через сайт mektep.edu.gov.kg. В данным момент сайт не работает.
Система прошла апробацию в течение трех лет. В этом году внесены изменения и дополнения.
Главные новшества:
Электронная запись в школу будет проходить ежегодно по следующему графику:
Нет необходимости прикреплять копию паспорта, свидетельства о рождении ребенка, справку с места жительства. Исключено требование справки с места жительства.
Система на программном уровне предоставляет приоритетность для следующих льготных категорий граждан:
Прием детей в 1 класс, по решению Комиссии по делам детей, производится прямым зачислением в школу вне АИС "Электронная запись".
Минобраз предупреждает, что при зачислении детей в первые классы не допускается проведение испытаний (тестов, экзаменов, конкурсов, собеседований), направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам в соответствии с законодательством КР.
Еще одна особенность в том, что родители/законные представители, находящиеся за пределами республики могут зарегистрировать ребенка в школу через данную систему.
Все дети (кроме детей, зачисляемых во вспомогательные школы и классы КР), достигшие школьного возраста (6-7 лет) определяются в первый класс независимо от уровня их подготовки путем регистрации в АИС "Электронная запись".
В случае отсутствия места в желаемой школе – родитель/законный представитель проходит регистрацию в школу, где есть свободные места через АИС "Электронная запись".
Родитель, не успевший пройти регистрацию, не предоставивший необходимые документы в школу для зачисления в 1 класс в установленные сроки, а также прибывшие в течение учебного года, выбирают школу, где есть свободные школы и проходит регистрацию через АИС "Электронная запись".