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Дипломатическим отношениям между Кореей и КР сегодня исполняется 30 лет

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- Айжан Мамбеталиева
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Президент Кореи Мун Чжэ Ин поздравил президента Садыра Жапарова по случаю 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Кыргызстаном.

"С большим удовольствием хотел бы отметить, что с момента установления дипломатических отношений между двумя странами 31 января 1992 года, мы неуклонно развивали наши отношения в различных сферах, включая политику, экономику, культуру и гуманитарные обмены.

Надеюсь, что, отмечая 30-летие со дня установления дипломатических отношений, будет расширяться практическое сотрудничество между нашими странами в более широких областях, и будут укрепляться взаимопонимание и дружба между народами двух стран путем проведения различных торжественных мероприятий", - говорится в поздравительном послании.

Мун Чжэ Ин пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, благополучия и устойчивого развития Кыргызстану.


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URL: https://www.vb.kg/413281
Теги:
Южная Корея, президент, Кыргызстан, дипломатия, Садыр Жапаров
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