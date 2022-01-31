Акылбек Жапаров ознакомился с возможностями нового пассажирского автобуса

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров посетил ряд предприятий города Бишкек и ознакомился с техническими возможностями нового пассажирского автобуса белорусского производства, предоставленного открытым акционерным обществом "Минский автомобильный завод" для прохождения испытательного срока.

Мэр города Бишкека Айбек Джунушалиев проинформировал председателя кабмина о том, что, данный автобус предназначен для перевозки пассажиров на городских маршрутах. Его особенностью является то, что он включает в себя откидной трап для заезда инвалидной коляски с ручкой, систему наклона кузова "Книлинг" для облегчения посадки/высадки пассажиров, а также оборудование для крепления соответствующего устройства для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Председатель кабинета министров также посетил Управление городского транспорта мэрии города Бишкек, где ознакомился с состоянием автобусного парка.

Было отмечено, что на балансе автопарка имеется 476 единиц транспорта, при этом более 300 автобусов подлежат списанию по причине неисправности.

Жапаров отметил, что горожан надо обеспечить комфортным и безопасным транспортом.

"Все в городе должно быть для удобства граждан. Надо полностью обновить автобусный парк, провести ремонт всех внутренних улиц города. Особое внимание следует обратить на состояние пешеходных переходов и аллей. Необходимо также ускорить строительство мусоросортировочного завода", - подчеркнул он.

Далее Акылбек Жапаров посетил Ботанический сад имени Гареева, где была презентована информация о его деятельности, а также озвучены актуальные проблемы.