В селе Кум-Добо произошло ДТП, есть пострадавшие

Пресс-центр МЧС сообщает, что сегодня, 31 января, около 5 часов 30 минут на участке Кочкор-Ата села Кум-Добо Кочкорского района водитель большегрузной машины марки HOWO не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, в результате машина перевернулась.

На место происшествия были привлечены трое спасателей МЧС, по прибытию спасатели извлекли двух пострадавших мужчин и передали сотрудникам скорой медицинской службы.

В настоящее время один из пострадавших находится в реанимации, состояние второго гражданина стабильное.