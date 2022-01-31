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В селе Кум-Добо произошло ДТП, есть пострадавшие

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-центр МЧС сообщает, что сегодня, 31 января, около 5 часов 30 минут на участке Кочкор-Ата села Кум-Добо Кочкорского района водитель большегрузной машины марки HOWO не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, в результате машина перевернулась.

На место происшествия были привлечены трое спасателей МЧС, по прибытию спасатели извлекли двух пострадавших мужчин и передали сотрудникам скорой медицинской службы.

В настоящее время один из пострадавших находится в реанимации, состояние второго гражданина стабильное.


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URL: https://www.vb.kg/413287
Теги:
ДТП, Кочкорский район, Нарынская область
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