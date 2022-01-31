В Кыргызстане ЦИК зарегистрировала 37 кандидатов на повторные выборы ЖК

В Кыргызстане ЦИК зарегистрировала 37 кандидатов на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам, которые назначены на 27 февраля 2022 года.

27 января завершился прием заявлений о выдвижении кандидатов на повторных выборах депутатов ЖК КР. По состоянию на 18.00 часов 27 января 2022 года в ЦИК поступили документы от 72 кандидатов, из них зарегистрированы 26 кандидатов (в последний день приема поступили заявления от 12 кандидатов):

- №27 по Первомайскому избирательному округу выдвинулись 36 кандидатов (мужчин - 33, женщин - 3), из них зарегистрированы 12 кандидатов, 1 кандидат отказался от участия на выборах;

- №29 по Свердловскому избирательному округу выдвинулись 36 кандидатов (мужчин - 25, женщин - 11), из них зарегистрированы 14 кандидатов, 1 кандидат отказался от участия на выборах.

По Первомайскому избирательному округу : 1.Сыдыков Урматбек Мукамбетжусупович; 2.Сартаев Анвар Айдарович; 3.Жуков Виталий Юрьевич; 4.Абдыразакова Айжан Улановна; 5Ибраймакунов Данияр Омурбекович; 6.Мусаев Тахир Насырович; 7.Давлянов Дамирбек Тайырбекович; 8.Абдиев Бактыбек Кемелович; 9.Нурматов Темирбек Асанович; 10.Абдыкадыр уулу Бектур; 11.Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич; 12.Капаров Чынгыз Капарович; 13.Мамбетсадыков Азамат Нурбекович; 14.Кермалиев Таалайбек Женишович; 15.Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна; 16. Токтакунов Нурбек Акбарович.