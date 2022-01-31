В Кыргызстане ЦИК зарегистрировала 37 кандидатов на повторные выборы ЖК

В Кыргызстане ЦИК зарегистрировала 37 кандидатов на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам, которые назначены на 27 февраля 2022 года.
27 января завершился прием заявлений о выдвижении кандидатов на повторных выборах депутатов ЖК КР. По состоянию на 18.00 часов 27 января 2022 года в ЦИК поступили документы от 72 кандидатов, из них зарегистрированы 26 кандидатов (в последний день приема поступили заявления от 12 кандидатов):
- №27 по Первомайскому избирательному округу выдвинулись 36 кандидатов (мужчин - 33, женщин - 3), из них зарегистрированы 12 кандидатов, 1 кандидат отказался от участия на выборах;
- №29 по Свердловскому избирательному округу выдвинулись 36 кандидатов (мужчин - 25, женщин - 11), из них зарегистрированы 14 кандидатов, 1 кандидат отказался от участия на выборах.
|По Первомайскому избирательному округу :
|1.Сыдыков Урматбек Мукамбетжусупович;
|2.Сартаев Анвар Айдарович;
|3.Жуков Виталий Юрьевич;
|4.Абдыразакова Айжан Улановна;
|5Ибраймакунов Данияр Омурбекович;
|6.Мусаев Тахир Насырович;
|7.Давлянов Дамирбек Тайырбекович;
|8.Абдиев Бактыбек Кемелович;
|9.Нурматов Темирбек Асанович;
|10.Абдыкадыр уулу Бектур;
|11.Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич;
|12.Капаров Чынгыз Капарович;
|13.Мамбетсадыков Азамат Нурбекович;
|14.Кермалиев Таалайбек Женишович;
|15.Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна;
|16. Токтакунов Нурбек Акбарович.
|По Свердловскому избирательному округу :
|1.Строкова Евгения Григорьевна;
|2.Султанбеков Муратбек Кенешбекович;
|3.Джумагазива Нуржан Курманбековна;
|4.Майрамбек уулу Калыс;
|5.Салянова Аида Женишбековна;
|6.Алмаз уулу Аскар;
|7.Абышев Медер Болотович;
|8.Бейшенбаев Эдиль Нурбекович;
|9.Атазов Шайлообек Карыбекович;
|10.Карамушкина Ирина Юрьевна;
|11.Жолдошова Назгуль Амантуровна;
|12.Мотуев Нурдин Аманканович;
|13.Алканова Элнура Сайдиракмановна;
|14.Болотбеков Бакытбек Болотбекович;
|15.Маматкулов Нурланбек Жолошович;
|16.Алмамбетова Гуля Идиновна;
|17.МуртазалиевАбдурахманхаджи Шамильевич;
|18.Аспек уулу Азамат;
|19.Саадабаев Бакыт Муратбекович;
|20.Бакиров Бакыт Жеентайович;
|21.Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич.