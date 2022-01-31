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В Кыргызстане ЦИК зарегистрировала 37 кандидатов на повторные выборы ЖК

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане ЦИК зарегистрировала 37 кандидатов на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша по Первомайскому № 27 и Свердловскому № 29 одномандатным избирательным округам, которые назначены на 27 февраля 2022 года.

27 января завершился прием заявлений о выдвижении кандидатов на повторных выборах депутатов ЖК КР. По состоянию на 18.00 часов 27 января 2022 года в ЦИК поступили документы от 72 кандидатов, из них зарегистрированы 26 кандидатов (в последний день приема поступили заявления от 12 кандидатов):

- №27 по Первомайскому избирательному округу выдвинулись 36 кандидатов (мужчин - 33, женщин - 3), из них зарегистрированы 12 кандидатов, 1 кандидат отказался от участия на выборах;

- №29 по Свердловскому избирательному округу выдвинулись 36 кандидатов (мужчин - 25, женщин - 11), из них зарегистрированы 14 кандидатов, 1 кандидат отказался от участия на выборах.

По Первомайскому избирательному округу :
1.Сыдыков Урматбек Мукамбетжусупович;
2.Сартаев Анвар Айдарович;
3.Жуков Виталий Юрьевич;
4.Абдыразакова Айжан Улановна;
5Ибраймакунов Данияр Омурбекович;
6.Мусаев Тахир Насырович;
7.Давлянов Дамирбек Тайырбекович;
8.Абдиев Бактыбек Кемелович;
9.Нурматов Темирбек Асанович;
10.Абдыкадыр уулу Бектур;
11.Келгенбаев Акжолтой Коконбаевич;
12.Капаров Чынгыз Капарович;
13.Мамбетсадыков Азамат Нурбекович;
14.Кермалиев Таалайбек Женишович;
15.Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна;
16. Токтакунов Нурбек Акбарович.

По Свердловскому избирательному округу :
1.Строкова Евгения Григорьевна;
2.Султанбеков Муратбек Кенешбекович;
3.Джумагазива Нуржан Курманбековна;
4.Майрамбек уулу Калыс;
5.Салянова Аида Женишбековна;
6.Алмаз уулу Аскар;
7.Абышев Медер Болотович;
8.Бейшенбаев Эдиль Нурбекович;
9.Атазов Шайлообек Карыбекович;
10.Карамушкина Ирина Юрьевна;
11.Жолдошова Назгуль Амантуровна;
12.Мотуев Нурдин Аманканович;
13.Алканова Элнура Сайдиракмановна;
14.Болотбеков Бакытбек Болотбекович;
15.Маматкулов Нурланбек Жолошович;
16.Алмамбетова Гуля Идиновна;
17.МуртазалиевАбдурахманхаджи Шамильевич;
18.Аспек уулу Азамат;
19.Саадабаев Бакыт Муратбекович;
20.Бакиров Бакыт Жеентайович;
21.Тургунбаев Улукбек Абдивалиевич.


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URL: https://www.vb.kg/413288
Теги:
выборы, Жогорку Кенеш, ЦИК
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