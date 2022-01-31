В Казахстане начаты выплаты предпринимателям, пострадавшим от беспорядков

Власти Казахстана приступили к компенсации ущерба субъектам малого и среднего бизнеса, которые пострадали в результате произошедших в начале января беспорядков, передает "Спутник Казахстан" со ссылкой на премьер-министра республики Алихана Смаилова.

"В рамках работы региональных комиссий приняты положительные решения, первые компенсации уже выплачены на расчетные счета обратившихся бизнесменов. Так, в городе Алматы 17 предпринимателей получили выплаты на общую сумму 33 миллиона тенге ( 75,8 тысячи долларов)", - говорится в сообщении.

Правительство намерено продолжить работу по скорейшему возмещению ущерба бизнесу с целью восстановления его деятельности.

По состоянию на 31 января через электронную платформу InfoKazakhstan.kz подано свыше 2 тысяч заявок на возмещение ущерба из городов Алматы, Шымкент, а также Алма-Атинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

"Механизм возмещения ущерба предусматривает рассмотрение заявок по упрощенному порядку и на основании заключений судебной экспертизы, по усмотрению заявителя. Для оперативного проведения экспертиз в городе Алматы работают 33 эксперта, дополнительно создан резерв из 68 судебных экспертов", - пояснили в правительстве.