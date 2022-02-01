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Фотофакт: В Бишкеке не прижились уличные тренажеры

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- Владимир Пирогов
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Мы от души радовались и бегали снимать репортажи про комплексы уличных тренажеров, которые возникли в нескольких местах столицы.

Один из них радовал глаз и объектив фотокамеры на пересечении улицы Боконбаева и бульвара Эркиндик.

Оранжевый пластик спортивных снарядов на фоне зеленой листвы бульвара выглядел очень призывно. Там занимались все - и местные пенсионеры, и школьники, и любители погулять по бульвару.

Но потом оранжевый пластик начал "прилипать" к рукам не совсем спортивных "особей", ломаться, а потом и металлические детали стали исчезать. В конце концов остались одни остовы, которые пришлось убрать.

Теперь мы имеем скучную, ровную площадку, на которой остались только следы пребывания тренажеров. Занимайтесь на здоровье и скажите спасибо уличным мародерам.


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URL: https://www.vb.kg/413297
Теги:
спорт, Бишкек
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