Фотофакт: В Бишкеке не прижились уличные тренажеры

Мы от души радовались и бегали снимать репортажи про комплексы уличных тренажеров, которые возникли в нескольких местах столицы.

Один из них радовал глаз и объектив фотокамеры на пересечении улицы Боконбаева и бульвара Эркиндик.

Оранжевый пластик спортивных снарядов на фоне зеленой листвы бульвара выглядел очень призывно. Там занимались все - и местные пенсионеры, и школьники, и любители погулять по бульвару.

Но потом оранжевый пластик начал "прилипать" к рукам не совсем спортивных "особей", ломаться, а потом и металлические детали стали исчезать. В конце концов остались одни остовы, которые пришлось убрать.

Теперь мы имеем скучную, ровную площадку, на которой остались только следы пребывания тренажеров. Занимайтесь на здоровье и скажите спасибо уличным мародерам.