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Председатель кабмина Акылбек Жапаров принял участие в коллегии Бишкека

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- Айжан Мамбеталиева
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Председатель кабмина Кыргызской Акылбек Жапаров принял участие в коллегии города Бишкек

В ходе заседания была представлена информация о результатах социально-экономического развития столицы в прошедшем году и предстоящих планах в текущем году.

С отчетом по данной теме выступил мэр города Бишкека Айбек Джунушалиев.

В свою очередь председатель кабинета министров отметил, что много ошибок было совершено за последние годы.

"Уничтожили зелёные насаждения, погубили ирригационную систему, изуродовали город хаотичным и беспорядочным строительством. Но впереди нашу столицу ждут большие изменения. Город Бишкек – это 70% экономики страны. Это центр культуры, науки и образования. Это мозговой центр страны, средоточие власти. Я прошу всех сидящих здесь осознать эти вещи. Именно Бишкек должен стать локомотивом всего прогрессивного, нового. Идти в ногу со временем и в соответствии с самыми передовыми достижениями человечества. И это зависит от вашего ума, настроя, воли и энергии. Думаю именно вы, столичные чиновники, можете реально менять сознание граждан не только Бишкека, но и всей республики. Своим примером, своей работой, своими идеями начать менять страну к лучшему", - подчеркнул Акылбек Жапаров.

Он также коснулся вопросов активного участия гражданского общества в жизни столицы.

"Не могу не сказать и о жителях нашей столицы. Вернее, о ее наиболее активных представителях. Людях, с высоким коэффициентом социальной ответственности. Я считаю их роль в жизни и развитии нашего города неоценимой. Первые справедливые выборы без откровенного подкупа, без вмешательства административного ресурса показали, что горожане очень скоро будут избирать в депутаты только самых достойных представителей народа. Такого как провал выборов в двух районах в истории Бишкека не было. Это говорит о возросшем самосознании и ответственности людей. Мы должны это иметь в виду в своей повседневной деятельности. Люди видят всё. И задача чиновников всех уровней слушать, изучать мнение и настроение горожан, тесно работать с ними", - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/413300
Теги:
Акылбек Жапаров, Бишкек, мэр, Кабинет министров
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