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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в ходе рабочего выезда посетил 4 микрорайон

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- Айжан Мамбеталиева
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По итогам поставлен ряд задач для решения проблемных вопросов. Поручено привести в соответствие нормативную документацию о передаче баскетбольной площадки на баланс Департамента муниципального имущества мэрии г. Бишкек. Устранить стихийную автостоянку возле Учебно-воспитательного центра "Еврейская школа - ЧГЕШ", с проведением озеленения территории и организацией пешеходных тротуаров.

По информации Управления капитального строительства титульный список строек на 2022 год предусматривает организацию сквера для жителей микрорайона с северной стороны школы №17. Так же Управлению дано поручение предусмотреть реконструкцию установленного забора вокруг территории школы.

Относительно установленных павильонов поручено не продлевать сроки договоров аренды с их последующим демонтажем, а так же в кратчайшие сроки провести благоустройство зеленой зоны.


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URL: https://www.vb.kg/413301
Теги:
мэрия, Бишкек, мэр
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