Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в ходе рабочего выезда посетил 4 микрорайон

По итогам поставлен ряд задач для решения проблемных вопросов. Поручено привести в соответствие нормативную документацию о передаче баскетбольной площадки на баланс Департамента муниципального имущества мэрии г. Бишкек. Устранить стихийную автостоянку возле Учебно-воспитательного центра "Еврейская школа - ЧГЕШ", с проведением озеленения территории и организацией пешеходных тротуаров.

По информации Управления капитального строительства титульный список строек на 2022 год предусматривает организацию сквера для жителей микрорайона с северной стороны школы №17. Так же Управлению дано поручение предусмотреть реконструкцию установленного забора вокруг территории школы.

Относительно установленных павильонов поручено не продлевать сроки договоров аренды с их последующим демонтажем, а так же в кратчайшие сроки провести благоустройство зеленой зоны.