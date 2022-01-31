Погода
$ 84.71 - 84.90
€ 94.00 - 95.50

Мэр Бишкека Бишкек осмотрел объекты строительства в 6 и 7 микрорайонах

172  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Градоначальник Айбек Джунушалиев по обращению горожан провел выездные совещания в 6 и 7 микрорайонах столицы.

В 6 микрорайоне строительная фирма "Эдельвейс" подготовила котлован под строительство нового здания. Однако, по мнению местных жителей, проводимая работа незаконна. В связи с чем, руководителю департамента по управлению муниципальным имуществом поручено проверить законность проводимых строительных работ.

Жители 7 микрорайона пожаловались мэру на строительство, которое проводилось на "земле общего пользования". В ходе встречи горожане выразили мнение, что ответственные сотрудники муниципальных служб пропустили сроки подачи ходатайства о рассмотрении законности данных действий.

В свою очередь градоначальник поручил провести служебное разбирательство по причине затягивания и законности процесса. При этом мэр отметил, что данный вопрос будет рассмотрен в интересах горожан, не выходящих за рамки действующего законодательства КР.

По итогам проведённых встреч, Айбек Джунушалиев поручил приостановить все строительные работы до окончания всех судебных разбирательств.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413303
Теги:
мэрия, Бишкек, мэр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  