Мэр Бишкека Бишкек осмотрел объекты строительства в 6 и 7 микрорайонах

Градоначальник Айбек Джунушалиев по обращению горожан провел выездные совещания в 6 и 7 микрорайонах столицы.

В 6 микрорайоне строительная фирма "Эдельвейс" подготовила котлован под строительство нового здания. Однако, по мнению местных жителей, проводимая работа незаконна. В связи с чем, руководителю департамента по управлению муниципальным имуществом поручено проверить законность проводимых строительных работ.

Жители 7 микрорайона пожаловались мэру на строительство, которое проводилось на "земле общего пользования". В ходе встречи горожане выразили мнение, что ответственные сотрудники муниципальных служб пропустили сроки подачи ходатайства о рассмотрении законности данных действий.

В свою очередь градоначальник поручил провести служебное разбирательство по причине затягивания и законности процесса. При этом мэр отметил, что данный вопрос будет рассмотрен в интересах горожан, не выходящих за рамки действующего законодательства КР.

По итогам проведённых встреч, Айбек Джунушалиев поручил приостановить все строительные работы до окончания всех судебных разбирательств.