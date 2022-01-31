Изменены схемы движения ряда маршруток (список)

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры еженедельно заседает межведомственная комиссия по рассмотрению маршрутов общественного транспорта. В этот раз рассмотрено шесть вопросов.

По результатам обсуждений решено частично изменить схему движения автобусного маршрута №17, исключить заезд на улице Джамгырчинова. Далее маршрут следует по той же схеме движения.

По обращению жителей жилого массива "Оскон-Ордо" временно, сроком на 1 месяц, продлена схема движения микроавтобусного маршрута №188 до жилмассива "Салкын-Тор", остальная часть схемы осталась без изменений.

Частично изменена схема движения микроавтобусного маршрута №185, теперь маршрутки ездят по улицам Алыкулова, Гагарина, Азия и Ак-Доолот с конечной остановкой возле мечети, за исключением улицы Лущихина.

Важно отметить, что для учеников школы №42 на улице Лущихина принято решение выделить 5 спецмикроавтобусов.

К слову, микроавтобусный маршрут №185 отныне стал муниципальным.

В столичном муниципалитете уточняют, что данная комиссия создана для объективного рассмотрения и принятия обоснованных решений по вопросам открытия, закрытия и изменения городских маршрутов.

В состав входят представители управления патрульной службы милиции, агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля по Бишкеку, департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и районных акимиатов.