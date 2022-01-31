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Орозбек Алымжанов: Сегодня чиновники опасаются обворовывать казну

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- Назгуль Абдыразакова
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На сегодняшний день историческим достижением можно назвать тот факт, что правительство во главе с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым отобрало 8 миллиардов у тех лиц, кто воровал годами из госказны. И теперь чиновники опасаются это делать. Об этом СМИ заявил председатель ОФ "Народного движения по поддержке Садыра Жапарова" Алымжанов Орозбек.

- Орозбек Алымжанович, когда действующий президент Жапаров находился в тюрьме, вы возглавляли движение "Поддержим Садыра Жапарова" и одноименный фонд. Сейчас вы менее заметны на политической арене. Единственное, вы участвовали в парламентских выборах от политической партии "Мекенчил эл", которая не преодолела избирательный порог. Какой общественной работой вы занимаетесь в настоящее время?

- Мы не баллотировались на государственные должности из-за нашего возраста. При содействии сторонников Садыра Жапарова мы смогли создать общественный фонд "Элдик козомол" ("Народный контроль") и фонд развития "Мекен" ("Родина") для служения нашему народу и нашей стране. Мы не выставляли требования президенту типа: "Мы поддерживали вас в трудную минуту, теперь вы нас поддержите". Хоть мы и не победили, но в рамках политической гонки приобрели большой опыт. Однако мы не полагались на олигархов, которые обогатились за счет государственной казны. Мы собрали людей, которые внесли значительный вклад в различные важные сферы Кыргызстана. После завершения парламентских выборов политическая борьба не закончится. Наши патриотические силы по-прежнему готовы нести бремя народа.

- Многие. такие, как вы, поддержавшие в свое время Жапарова, возмущены отсутствием должностей или средств. Теперь они перешли в оппозицию?

- Жапарова поддерживают сотни тысяч человек. Большинство из них - патриоты, ставящие интересы народа и государства выше интересов власти и богатства. Конечно, есть и те, кто бежит на ту сторону ради собственной выгоды. Однако их меньшинство.

- Как вы относитесь к мнению, что доверие к президенту падает?

- Прошел всего год, как Жапаров официально пришел к власти. Несмотря на это, реализуются масштабные, исторические проекты, а завистники не хотят этого видеть.

- Какие проекты вы имеете в виду?

- Впервые за много лет в конце года был экономический рост, а бюджет вышел с профицитом. Мы добились чистой прибыли в размере 500 миллионов долларов, или около 50 миллиардов сомов. Ведущие отрасли, такие как "Темир Жол", аэропорт "Манас" и "Мегаком", получили значительные доходы. Мы вернули наш золотой рудник "Кумтор", который приносил прибыль иностранной компании 30 лет. Дай Бог, Кумтор будет приносить доход нашей стране в размере около полумиллиарда долларов в год. Отрадно, что готовится еще несколько значимых проектов. Историческим политическим действием стало то, что правительство во главе с Жапаровым и Ташиевым вернуло 8 миллиардов казне государства. Самое главное, теперь чиновники опасаются обворовывать бюджет страны.


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URL: https://www.vb.kg/413310
Теги:
бюджет, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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