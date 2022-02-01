Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 94.00 - 95.50

В Оше скончался 94-летний ветеран ВОВ Александр Гусаков

142  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Гусаков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, в прощальной панихиде приняли участие представители мэрии города Ош, городского управления социального развития, Ошского городского союза ветеранов, Ошского военного гарнизона, Генерального консульства России в Оше, родственники и близкие ветерана.

А.В.Гусакова с почестями похоронили на Ошском городском кладбище. В память о ветеране был дан троекратный залп.

"В ряды Красной Армии А.В.Гусаков был призван в родном городе Усть-Каменогорск. В 1944-1945 годы проходил службу в составе 25-й Гвардейской бригады Украинского фронта. Победу встретил в городе германском городе Дрезден. В послевоенные годы проходил высшие офицерские курсы в Уральском военном округе, затем работал на шахте в г.Воркута. В город Ош прибыл в 1968 году и до выхода на пенсию проработал в разрезе "Алмалык". Награжден многими орденами и медалями, в том числе медалью "За победу над Германией", "За освобождение Украины", "медалью Жукова" и другими юбилейными медалями. Мэрия города Ош выражает слова соболезнования родственникам и близким ветерана. Светлая память Александру Васильевичу. В Оше в настоящее время осталось 4 ветерана ВОВ"- говорится в сообщении.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413320
Теги:
ветераны, Ош
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  