В Оше скончался 94-летний ветеран ВОВ Александр Гусаков

В Оше ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Гусаков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, в прощальной панихиде приняли участие представители мэрии города Ош, городского управления социального развития, Ошского городского союза ветеранов, Ошского военного гарнизона, Генерального консульства России в Оше, родственники и близкие ветерана.

А.В.Гусакова с почестями похоронили на Ошском городском кладбище. В память о ветеране был дан троекратный залп.

"В ряды Красной Армии А.В.Гусаков был призван в родном городе Усть-Каменогорск. В 1944-1945 годы проходил службу в составе 25-й Гвардейской бригады Украинского фронта. Победу встретил в городе германском городе Дрезден. В послевоенные годы проходил высшие офицерские курсы в Уральском военном округе, затем работал на шахте в г.Воркута. В город Ош прибыл в 1968 году и до выхода на пенсию проработал в разрезе "Алмалык". Награжден многими орденами и медалями, в том числе медалью "За победу над Германией", "За освобождение Украины", "медалью Жукова" и другими юбилейными медалями. Мэрия города Ош выражает слова соболезнования родственникам и близким ветерана. Светлая память Александру Васильевичу. В Оше в настоящее время осталось 4 ветерана ВОВ"- говорится в сообщении.