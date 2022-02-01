Кулагин: Из-за теплой зимы птиц на Иссык-Куле насчитали меньше обычного

На днях завершился зимний учет птиц на Иссык-Куле, который проводили сотрудники Биосферной территории "Ысык-Кёль", института биологии НАН КР и общественного объединения "Кыргызское общество охраны дикой природы", а также егеря Иссык-Кульского заповедника. О результатах исследования VB.KG рассказал научный сотрудник Института биологии НАН КР, кандидат биологических наук Сергей Кулагин.

[b ] - Как можно определить, как живется птицам на Иссык-Куле? На чем строится учет? Как часто проводится обследование?[/b]

- Состояние населения птиц и ритмы колебания их численности являются наиболее точным индикатором изменения окружающей среды. В связи с этим большое практическое значение имеют мониторинговые работы, проводимые в естественных экосистемах и в условиях антропогенного воздействия. Такие работы по учету водоплавающих птиц на озере Иссык-Куль проводятся уже более 60 лет.

Численность зимующих птиц подвержена сильным колебаниям, но средние многолетние значения соответствуют 40 – 70 тыс. водоплавающих птиц. Численность водоплавающих птиц на озере Иссык-Куль зависит в основном от кормности угодий и степени обмерзания мелководий.

Наиболее благоприятными для зимовки птиц в умеренные зимы являются западная зона (от села Тору-Айгыр по северному берегу до полуострова Ак-Булун по Южному берегу) - где сосредоточено более 50% всех зимующих птиц, в восточной зоне (от с. Кызылсу по южному берегу до села Кутурга по северному берегу) - до 30-40%, затем на небольших заливах северного побережья до 15-20%, на южном побережье около 5-10%, так как площади мелководий здесь незначительны. В суровые зимы схема размещения несколько меняется, и количество птиц по северному и южному побережьям увеличивается в связи с замерзанием мелководий в западной и восточной зонах.

Многочисленными в период зимовки на озере Иссык-Куль являются такие виды, как лысуха (Fulicaatra) от 25 до 30 тыс., красноносый нырок (Nettarufina) от 15 до 20 тыс., поганки (Podiceps) (5 видов) около 6-10 тыс., лебеди (Cygnus) около 2 тыс., 1,5-3,5 тыс. речных уток. Редкими на зимовке являются тундровый лебедь (Cygnuscolumbianus), морянка (Clangulahyemalis), пеганка (Tadornatadorna), черноголовый хохотун (Larusichthyaetus). В период зимовки на Иссык-Куле ежегодно встречается более 30 видов водоплавающих и околоводных птиц. Всего на

территории Иссык-Кульской котловины зарегистрировано 330 видов птиц, принадлежащих к 19 отрядам.

- Встречаются ли редкие виды птиц, внесенные в Красную книгу и отмеченные на зимовках?

- В последние годы на зимовке чаще стал встречаться фламинго (Phoenicopterusroseus), в 2005 году впервые был встречен малый баклан (Phalacrocoraxpygmeus) в количестве 7 особей, в 2007, 2015, 2019, 2020 годах на зимовке мы встретили савок (Oxyuraleucocephala), занесенных в Международную Красную книгу. В 2009 году мы впервые встретили на зимовке каравайка (Plegadisfalcinellus), ранее этот вид никогда не встречался на Иссык-Куле зимой. Постоянно в период зимовки встречается орлан-белохвост (Haliaeetusalbicilla), в 2021 году встретили орлана-долгохвоста. Обычны на зимовке на Иссык-Куле лебеди – кликуны (Cygnuscygnus).

- Как прошел учет в этом году?

- В этом году также был проведен зимний учет водоплавающих и околоводных птиц на озере Иссык-Куль. Он проходил с 17 по 21 января, в учетах принимали участие сотрудники Биосферной территории "Ысык-Кель", сотрудники института биологии НАН КР и сотрудники общественного объединения "Кыргызское общество охраны дикой природы", огромную помощь оказали егеря Иссык-Кульского заповедника. Так, по результатам учетов был встречен 31 вид водоплавающих и околоводных птиц общей численностью 48295 особей. Из редких видов, внесенных в Красную книгу КР, были отмечены следующие виды: фламинго -1, орлан-белохвост – 9, черноголовый

хохотун – 1, лебедь-кликун – 96 особей.

В целом численность птиц в этом году на зимовке несколько ниже обычной, по нашему мнению, это связано с теплой зимой в Кыргызстане, из-за этого часть водоемов в Чуйской долине не замерзла, и птицы остались там зимовать. Данные учетов регулярно отправляются в международную базу по программе WetlandsInternational, а также в заинтересованные научные учреждения республики.

- Сделаны ли еще какие-то сопутствующие наблюдения, касающиеся экологической среды на Иссык-Куле?

- Нас встревожила вырубка деревьев, кустарников вокруг озера. Мы понимаем, что в свое оправдание люди приводят несколько взаимосвязанных причин: маловодье, слабый урожай, невозможность закупить корма, вследствие высокий уровень цен на топливо, невозможность закупить необходимое количество угля, и в итоге - поиск подручного топлива. Вырубается много зелени. Но мы должны понимать, что это среда обитания многих животных, птиц. Это целый мир, который живет рядом с нами. Надо помнить, что мы за них в ответе. И они - часть экосистемы. Возможно, надо срочно думать о высадках молодых деревьев взамен утраченным. И провести мониторинг деревьев.