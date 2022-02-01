В Кыргызстане на 1 февраля зарегистрировано 202 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 1 февраля зарегистрировали 202 новых случая с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 69,

в г. Ош – 2,

в Чуйской области – 69,

в Ошской области – 7,

в Таласской области – 5,

в Нарынской области – 5,

в Иссык-Кульской области – 22,

в Джалал-Абадской области – 9,

в Баткенской области – 14.

За весь период зарегистрировали – 198 518 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 547 человек.

За весь период выздоровели – 188 143 человека.

Скончались – 4 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2884 человека.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 1063 человека. На амбулаторном лечении – 4903 человека.