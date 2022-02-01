В Кыргызстане на 1 февраля зарегистрировано 202 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 1 февраля зарегистрировали 202 новых случая с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 69,
в г. Ош – 2,
в Чуйской области – 69,
в Ошской области – 7,
в Таласской области – 5,
в Нарынской области – 5,
в Иссык-Кульской области – 22,
в Джалал-Абадской области – 9,
в Баткенской области – 14.
За весь период зарегистрировали – 198 518 случаев.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 547 человек.
За весь период выздоровели – 188 143 человека.
Скончались – 4 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2884 человека.
На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 1063 человека. На амбулаторном лечении – 4903 человека.