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В Кыргызстане на 1 февраля зарегистрировано 202 новых случая COVID-19

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- Анастасия Карелина
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В Кыргызстане на 1 февраля зарегистрировали 202 новых случая с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 69,

в г. Ош – 2,

в Чуйской области – 69,

в Ошской области – 7,

в Таласской области – 5,

в Нарынской области – 5,

в Иссык-Кульской области – 22,

в Джалал-Абадской области – 9,

в Баткенской области – 14.

За весь период зарегистрировали – 198 518 случаев.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 547 человек.

За весь период выздоровели – 188 143 человека.

Скончались – 4 человека (не были вакцинированы). Всего за весь период скончались – 2884 человека.

На стационарном лечении в настоящий момент всего по республике находятся 1063 человека. На амбулаторном лечении – 4903 человека.


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URL: https://www.vb.kg/413324
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, пандемия
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