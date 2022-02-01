Завершился прием документов кандидатов на повторные выборы в ЖК

В Кыргызстане завершился прием документов для регистрации кандидатов в депутаты по Первомайскому одномандатному избирательному округу №27 и Свердловскому одномандатному избирательному округу №29 на повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 27 февраля 2022 года. Об этом сообщает ЦИК.

Также сообщает, что регистрация кандидатов завершится 7 февраля и с этого же дня начнётся предвыборная агитация.

Всего подали заявлений о выдвижении 72 кандидата, полный пакет документов на регистрацию представили 55 кандидатов.

На сегодняшний день:

зарегистрированы – 37 кандидатов заявления об отказе от участия в выборах подали 9 кандидатов (1 из числа зарегистрированных) отказано в регистрации – 1 кандидату не представили полный пакет документов на регистрацию/или заявление об отказе – 7 кандидатов Документы 18 кандидатов, представленные на регистрацию, находятся на рассмотрении.

По Первомайскому избирательному округу всего подали заявлений о выдвижении 36 кандидатов (мужчин - 33, женщин - 3), полный пакет документов на регистрацию представили 28 кандидатов, из них:

зарегистрированы – 16 кандидатов заявления об отказе от участия в выборах подали 5 кандидатов отказано в регистрации – 1 кандидату не представили полный пакет документов на регистрацию/или заявление об отказе – 2 кандидата Документы 12 кандидатов, представленные на регистрацию, находятся на рассмотрении.

По Свердловскому избирательному округу всего подали заявлений о выдвижении 36 кандидатов (мужчин - 25, женщин - 11), полный пакет документов на регистрацию представили 27 кандидатов, из них: