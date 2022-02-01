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Завершился прием документов кандидатов на повторные выборы в ЖК

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане завершился прием документов для регистрации кандидатов в депутаты по Первомайскому одномандатному избирательному округу №27 и Свердловскому одномандатному избирательному округу №29 на повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 27 февраля 2022 года. Об этом сообщает ЦИК.

Также сообщает, что регистрация кандидатов завершится 7 февраля и с этого же дня начнётся предвыборная агитация.

Всего подали заявлений о выдвижении 72 кандидата, полный пакет документов на регистрацию представили 55 кандидатов.

На сегодняшний день:

  1. зарегистрированы – 37 кандидатов
  2. заявления об отказе от участия в выборах подали 9 кандидатов (1 из числа зарегистрированных)
  3. отказано в регистрации – 1 кандидату
  4. не представили полный пакет документов на регистрацию/или заявление об отказе – 7 кандидатов
  5. Документы 18 кандидатов, представленные на регистрацию, находятся на рассмотрении.

По Первомайскому избирательному округу всего подали заявлений о выдвижении 36 кандидатов (мужчин - 33, женщин - 3), полный пакет документов на регистрацию представили 28 кандидатов, из них:

  1. зарегистрированы – 16 кандидатов
  2. заявления об отказе от участия в выборах подали 5 кандидатов
  3. отказано в регистрации – 1 кандидату
  4. не представили полный пакет документов на регистрацию/или заявление об отказе – 2 кандидата
  5. Документы 12 кандидатов, представленные на регистрацию, находятся на рассмотрении.

По Свердловскому избирательному округу всего подали заявлений о выдвижении 36 кандидатов (мужчин - 25, женщин - 11), полный пакет документов на регистрацию представили 27 кандидатов, из них:

  1. зарегистрированы – 21 кандидат
  2. заявления об отказе от участия в выборах подали 5 кандидатов (1 из числа зарегистрированных)
  3. не представили полный пакет документов на регистрацию/или заявление об отказе – 5 кандидатов
  4. Документы 6 кандидатов, представленные на регистрацию, находятся на рассмотрении.


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URL: https://www.vb.kg/413326
Теги:
выборы, ЦИК
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