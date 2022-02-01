Акылбек Жапаров встретился с фермерами Чуйской области

В Кыргызстане председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в ходе рабочей поездки в Чуйскую область встретился с фермерами, представителями сельскохозяйственных кооперативов, семенных и племенных хозяйств. В мероприятии также приняли участие представители местных органов власти, акимы районов, депутаты местных кенешей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Полномочный представитель президента в Чуйской области Эркин Тентишев проинформировал о проводимой работе по подготовке к весенне-полевым работам.

Министр сельского хозяйства Аскарбек Жаныбеков рассказал о ключевых целях решения кабинета министров, направленного на развитие сельскохозяйственных кооперативов, семенных и племенных хозяйств.

Акылбек Жапаров в своей речи рассказал о приоритетных направлениях деятельности кабмина.

Он отметил, что выделено 1,5 миллиарда сомов на покупку семян сельскохозяйственных культур, 1 миллиард сомов на ирригацию.

"В 2021 году 10 407 сельскохозяйственных производителей получили льготные кредиты в рамках программы "Финансирование сельского хозяйства-9". В текущем году также выделяются средства на предоставление низкопроцентных кредитов для сельхозпроизводителей. Также в целях государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении высокопродуктивными семенами выделено 1,5 миллиарда сомов. Нам необходимо перейти из натурального хозяйства в торговое сельское хозяйство, обеспечив фермеров необходимыми условиями для эффективной деятельности, в том числе техникой, семенами, передовыми технологиями, рынками сбыта произведенной продукции", - сказал он.

Встреча прошла в формате вопрос-ответ, в ходе которой были обсуждены актуальные вопросы развития аграрного сектора.