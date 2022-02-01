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В Кыргызстане повышение пенсии ожидается в октябре 2022 года

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке вчера, 31 января, депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили законопроекты "О внесении изменений в Закон КР "О бюджете Социального фонда КР на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы" и "О бюджете Социального фонда на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы" во втором чтении. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Сообщается, что на заседании комитета по бюджету, экономической и фискальной политике ЖК информацию о законопроектах представил председатель Социального фонда Бахтияр Алиев. Законопроектом о бюджете Соцфонда на 2021 год он предполагается в размере 62 миллиарда 449 миллионов сомов. Расходы бюджета Социального фонда на 2021 год уточнены в сумме 62 миллиарда 12,7 миллиона сомов. Законопроект на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы предлагает утвердить бюджет Социального фонда в сумме 68 миллиарда 511 миллионов сомов и расходам в сумме 67 миллиардов 144 миллионов сомов.

В ходе обсуждения депутат Надира Нарматова обозначила, что необходимо предпринять меры по повышению пенсий.

"Граждане ждут проведения пенсионной реформы", - подчеркнула Нарматова. Депутат Шарапаткан Мажитова также подняла вопрос о проведении пенсионной реформы в республике. Депутат Талайбек Масабиров спросил об объеме поступлений страховых взносов и причинах снижения поступлений от дивидендов.

Депутат Султанбай Айжигитов отметил, что реальное соотношение работающих и пенсионеров яркий показатель того, что пенсионная система не отвечает требованиям времени.

"Это крах пенсионной системы. 30 лет мы находимся в "инфляционно-курсовой ловушке". Нет четкого видения развития экономики", - подчеркнул депутат.

Депутат Айбек Алтынбеков поднял вопрос о своевременной выплате пенсий, в том числе акцентировал внимание на принимаемых мерах по выводу экономики из тени. Отвечая на вопросы депутатов, председатель Социального фонда Бахтияр Алиев отметил, что пенсии выплачиваются своевременно и повышение пенсии ожидается в октябре 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/413330
Теги:
пенсии, Жогорку Кенеш, Социальный фонд
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