За сутки в стране от COVID-19 вакцинировались почти девять тысяч человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 8872 человека. Такие данные на 1 февраля приводит Штаб КР по COVID-19.
Из этого количества граждан первичной серией вакцинированы – 5662 человека.
Повторно первичной серией – 590 человек.
Бустерную дозу получили – 2620 человек.
Согласно данным по полученной бустерной дозе, вакцинированы в:
г. Бишкек – 212;
г. Ош – 350;
в Чуйской области – 327;
в Ошской области – 537;
в Таласской области – 149;
в Нарынской области – 118;
в Иссык-Кульской области – 215;
в Джалал-Абадской области – 648;
в Баткенской области – 64.