За сутки в стране от COVID-19 вакцинировались почти девять тысяч человек

За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от коронавируса получили 8872 человека. Такие данные на 1 февраля приводит Штаб КР по COVID-19.

Из этого количества граждан первичной серией вакцинированы – 5662 человека.

Повторно первичной серией – 590 человек.

Бустерную дозу получили – 2620 человек.

Согласно данным по полученной бустерной дозе, вакцинированы в:

г. Бишкек – 212;

г. Ош – 350;

в Чуйской области – 327;

в Ошской области – 537;

в Таласской области – 149;

в Нарынской области – 118;

в Иссык-Кульской области – 215;

в Джалал-Абадской области – 648;

в Баткенской области – 64.