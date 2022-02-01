Минувшей ночью на улицах Бишкека выявили 17 подростков без присмотра

В Бишкеке вчера, 31 января, сотрудники Центра по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (ЦППН) СОБ МВД провели рейд "Подросток-ночь", сообщает пресс-служба МВД.

Сообащется, что выявлено 17 детей, которые находились без сопровождение родителей или законных представителей в позднее время. Все выявленные дети были переданы родителям для дальнейшего воспитания на месте выявления.

В соответствии с Законом "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, умственному, духовно-нравственному развитию детей в КР" от 21 июля 2015 года, детям запрещается находится в ночное время (с 22.00 до 06.00 часов утра) без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих: на улицах, в парках, на объектах торговли или общественного питания, вокзалах, ночных и интернет клубах.

Отмечается, что еще одной целью рейда было выявить в ночное время и холодные зимние дни детей, самовольно ушедших из дома и детских учреждений, нуждающихся в помощи государства, оказание им социальной помощи.