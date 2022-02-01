1 МБ – 1 СОМ от О! в роуминге в 14 странах! Теперь в Бельгии и Люксембурге

Мобильный оператор О! заключил партнёрские соглашения ещё с двумя операторами Европы – теперь 1 мегабайт в роуминге стоит 1 сом в Бельгии в сети Proximus и в Люксембурге в сети Tango.

Будьте на связи с родными и коллегами за границей на своём номере. Тариф в интернет-роуминге "1 МБ за 1 сом" также действует в следующих странах:

Казахстан: в сетях всех операторов; Россия: в сетях МегаФон, Tele2 и Beeline RU; Армения: в сети Beeline AM. Турция: в сети Turkcell; Китай: в сети China Mobile; Узбекистан: в сети Ucell; Саудовская Аравия: в сети Saudi Telecom Company; Таиланд: в сети True Move; Вьетнам: в сети Viettel; Украина: в cети Vodafone; Испания: в сети Xfera; Беларусь: в сетях MTS и BeST; Бельгия: в сети Proximus; Люксембург: в сети Tango.

Подключитесь бесплатно сейчас, чтобы оставаться на связи заграницей. Услуга не предполагает никакой абонентской платы, не нужно посещать офис оператора, достаточно набрать бесплатную команду *997#.

С пакетами "Интернет-роуминг" вы экономите ещё 10%:

"Интернет-роуминг 50 МБ". Подключение: *997*50# (45 сомов); "Интернет-роуминг 100 МБ". Подключение: *997*100# (90 сомов); "Интернет-роуминг 250 МБ". Подключение: *997*250# (225 сомов).

О! стремится сделать мобильное общение максимально выгодным и удобным для путешественников. Техническая поддержка работает круглосуточно и готова помочь с настройками кыргызстанцам, где бы они ни были. Абоненты, находящиеся в роуминге, смогут решить все вопросы бесплатно, набрав специальные команды.

Доступна онлайн-консультация по номеру WhatsApp 996 705 700 700 при возникновении вопросов с вызовами, SMS или интернетом.

Даже если вы вдруг останетесь без доступа к Wi-Fi или средств на балансе за рубёжом, с помощью бесплатных SMS-уведомлений в роуминге вы сможете послать весточку родным о том, что у вас все в порядке.

Роуминг от Мобильного оператора О! стирает границы!

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.o.kg в разделе "Интернет-роуминг".