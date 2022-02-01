1 МБ – 1 СОМ от О! в роуминге в 14 странах! Теперь в Бельгии и Люксембурге

Мобильный оператор О! заключил партнёрские соглашения ещё с двумя операторами Европы – теперь 1 мегабайт в роуминге стоит 1 сом в Бельгии в сети Proximus и в Люксембурге в сети Tango.
Будьте на связи с родными и коллегами за границей на своём номере. Тариф в интернет-роуминге "1 МБ за 1 сом" также действует в следующих странах:
Подключитесь бесплатно сейчас, чтобы оставаться на связи заграницей. Услуга не предполагает никакой абонентской платы, не нужно посещать офис оператора, достаточно набрать бесплатную команду *997#.
С пакетами "Интернет-роуминг" вы экономите ещё 10%:
О! стремится сделать мобильное общение максимально выгодным и удобным для путешественников. Техническая поддержка работает круглосуточно и готова помочь с настройками кыргызстанцам, где бы они ни были. Абоненты, находящиеся в роуминге, смогут решить все вопросы бесплатно, набрав специальные команды.
Доступна онлайн-консультация по номеру WhatsApp 996 705 700 700 при возникновении вопросов с вызовами, SMS или интернетом.
Даже если вы вдруг останетесь без доступа к Wi-Fi или средств на балансе за рубёжом, с помощью бесплатных SMS-уведомлений в роуминге вы сможете послать весточку родным о том, что у вас все в порядке.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.o.kg в разделе "Интернет-роуминг".