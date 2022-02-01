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1 МБ – 1 СОМ от О! в роуминге в 14 странах! Теперь в Бельгии и Люксембурге

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Мобильный оператор О! заключил партнёрские соглашения ещё с двумя операторами Европы – теперь 1 мегабайт в роуминге стоит 1 сом в Бельгии в сети Proximus и в Люксембурге в сети Tango.

Будьте на связи с родными и коллегами за границей на своём номере. Тариф в интернет-роуминге "1 МБ за 1 сом" также действует в следующих странах:

  1. Казахстан: в сетях всех операторов;
  2. Россия: в сетях МегаФон, Tele2 и Beeline RU;
  3. Армения: в сети Beeline AM.
  4. Турция: в сети Turkcell;
  5. Китай: в сети China Mobile;
  6. Узбекистан: в сети Ucell;
  7. Саудовская Аравия: в сети Saudi Telecom Company;
  8. Таиланд: в сети True Move;
  9. Вьетнам: в сети Viettel;
  10. Украина: в cети Vodafone;
  11. Испания: в сети Xfera;
  12. Беларусь: в сетях MTS и BeST;
  13. Бельгия: в сети Proximus;
  14. Люксембург: в сети Tango.

Подключитесь бесплатно сейчас, чтобы оставаться на связи заграницей. Услуга не предполагает никакой абонентской платы, не нужно посещать офис оператора, достаточно набрать бесплатную команду *997#.

С пакетами "Интернет-роуминг" вы экономите ещё 10%:

  1. "Интернет-роуминг 50 МБ". Подключение: *997*50# (45 сомов);
  2. "Интернет-роуминг 100 МБ". Подключение: *997*100# (90 сомов);
  3. "Интернет-роуминг 250 МБ". Подключение: *997*250# (225 сомов).

О! стремится сделать мобильное общение максимально выгодным и удобным для путешественников. Техническая поддержка работает круглосуточно и готова помочь с настройками кыргызстанцам, где бы они ни были. Абоненты, находящиеся в роуминге, смогут решить все вопросы бесплатно, набрав специальные команды.

Доступна онлайн-консультация по номеру WhatsApp 996 705 700 700 при возникновении вопросов с вызовами, SMS или интернетом.

Даже если вы вдруг останетесь без доступа к Wi-Fi или средств на балансе за рубёжом, с помощью бесплатных SMS-уведомлений в роуминге вы сможете послать весточку родным о том, что у вас все в порядке.

Роуминг от Мобильного оператора О! стирает границы!

Дополнительную информацию можно найти на сайте www.o.kg в разделе "Интернет-роуминг".


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URL: https://www.vb.kg/413347
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#O!, PR
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