Для Нацгоспиталя закуплено новое нейрохирургическое оборудование

В Бишкеке Национальному госпиталю при МЗ КР закуплено новое нейрохирургическое оборудование (эндоскопическая стойка с набором) для оперативного лечения широкого ряда нейрохирургических заболеваний у постковидных больных. Как сообщает пресс-служба Минздрава, это сделано в проекта "Экстренное реагирование на COVID-19", финансируемого Всемирным банком.

В Кыргызстане отмечается резкий рост развития неврологических заболеваний среди пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, отмечает главный врач Национального госпиталя Токтобай Маанаев.

Минздрав сообщает, что с помощью нового нейрохирургического оборудования стало возможным удалять гематомы достаточно большого объема, кисты, опухоли, сосудистые мальформации и аневризм головного мозга без дополнительной ретракции головного мозга, иссечения его участков и дополнительного расширения костного дефекта черепа.

"Преимущество оборудования в том, что при проведении операции с помощью эндоскопии трепанация черепа не требуется. Доступ осуществляется через небольшие отверстия в черепе, а некоторые операции вовсе проводятся с доступом через нос", - говорится в сообщении Минздрава.

Закупленное оборудование эндоскопии позволяет уменьшить риск травматизации тканей при операции и предотвратить возможные осложнения, тем самым улучшая качество лечения больных.