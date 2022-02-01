Жапаров и Ташиев создали современную армию Кыргызстана

Недавний инцидент на кыргызско-таджикской границе показал, что теперь у Кыргызстана достаточно сил, чтобы отражать внезапные нападения со стороны Таджикистана.

В апреле прошлого года приграничный конфликт случился около водозабора "Головной" реки Ак-Суу. Тогда, как и сейчас, таджикская сторона заранее готовилась к атаке. В результате число пострадавших во время конфликта кыргызстанцев на границе с Таджикистаном достигло 173 человек, 34 из них погибли. Под обстрел попали около десяти сел, а также несколько пунктов пропуска и пограничных застав, были сожжены десятки домов и автозаправочных станций.

Недавний инцидент показал, что ситуация изменилась. Кыргызские пограничники оказались готовы к обстрелу и не уступили ни пяди своей земли. МЧС в считанные часы эвакуировало из опасной зоны более 24 тысяч человек, обеспечив переселенных во временные приюты граждан продуктами питания и другими предметами первой необходимости.

Изменилась и картина последствий. По данным Минздрава, общее количество пострадавших в Баткенской области составило 13 человек. Что касается имущества, то в зоне конфликта сгорели два сарая, автомобиль, пострадали 10 домов.

Иначе на этот раз проходили и переговоры по прекращению огня. В апреле 2021-го стороны не могли договориться несколько дней. Достигнутые договоренности то и дело нарушались таджиками: наши соседи тогда ощущали себя хозяевами положения и не стеснялись давать это понять.

Сейчас договоренность о деэскалации конфликта была достигнута менее чем через сутки. Стороны решили, что необходимо создать совместную комиссию по расследованию причин инцидента, обеспечить возвращение местных жителей, покинувших свои дома с началом конфликта, произвести отвод от соответствующей линии границы всех подразделений воинских формирований, обеспечить разблокирование всех дорог, обеспечить восстановление разрушенной инфраструктуры и линий электропередачи.

В чем же причина этих изменений? Скорее всего, дело в том, что сработали меры по усилению боеспособности кыргызской армии, предпринятые президентом Садыром Жапаровым и главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым оказались эффективными.

На примере прошлого конфликта руководство страны сделало правильные выводы: никто не станет защищать кыргызов, кроме нас самих. А это значит, что для отстаивания интересов Кыргызстана нужно сформировать нормальную армию - тогда с нами будут считаться.

Оппозиция критиковала решение главы государства о приобретении "Байрактаров" и в целом за нацеленность на усиление боевого потенциала вооруженных сил КР. Однако, как показал недавний инцидент на границе, только укрепившись мы сможем говорить с соседями на равных.

Несмотря на то что приграничные проблемы Баткенской области существовали все тридцать лет независимости КР, никто из президентов не уделял должного внимания вопросам оснащения кыргызской армии. Даже когда пять лет назад Таджикистан стал использовать в этих конфликтах минометы и пригонять к границе тяжелую боевую технику, демонстрируя готовность к серьезному противостоянию, руководство страны даже не подумало предпринять какие-то шаги для того, чтобы попытаться изменить ситуацию. Нынешние же власти решились и менее чем за год создали в Кыргызстане современную боеспособную армию.