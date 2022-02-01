Нариман Тюлеев: У меня нет желания стать мэром Бишкека

Экс-градоначальник столицы Нариман Тюлеев прокомментировал сообщения в соцсетях о том, что он не планирует вновь стать главой города. Ниже приводим текст публикации.

"В последнее время активно муссируются слухи, что я хочу стать мэром города Бишкека, даже не просто муссируются, а дошло до того, что мне все звонят, спрашивают, правда ли это. Я не хотел обращать внимание на слухи. А Атай Бейшенбек даже вызывает меня на дебаты по этому поводу. Но, к сожалению, я уже 2 месяца, как не нахожусь в Кыргызстане, и прилечу во второй половине февраля. Я бы с удовольствием подискуссировал с вами, я никогда не убегал от дебатов, острых вопросов, встреч с горожанами и всегда свободно хожу по улицам города, общаюсь с людьми. Даже когда мне говорили уезжай из страны или мы тебя посадим, то я и тогда не стал убегать. Так что если у вас есть вопросы, то, когда я прилечу я готов встретиться и ответить на любые вопросы, принять участие в любых дебатах.

А если вас интересует моя программа, то я ее представлял меньше года назад, это программа партии "Ак-Бата", там все подробно расписано. И когда вернусь, на днях, то дам в одной из кыргызоязычных газет подробное интервью, чтобы всем было понятно, почему я не пошел на выборы, почему я не хочу быть мэром и дам ответы на любые прочие вопросы.

Также я вижу, что в постах очень много поддерживающих меня, я хочу сказать вам большое спасибо, это показывает мне, что все силы и труды, которые я приложил в городе не напрасны. Те 2 года, которые полностью отдал Бишкеку и бишкекчанам научили меня многому, я понял и проникся управлением городом так, чтобы людям становилось комфортнее в нем. Бишкек проник в самое сердце, и быть мэром это значило для меня работать до последних сил, оставляя на работе всю душу, здоровье и все свое время.

Касаемо мэрства, повторюсь, у меня нет ни планов, ни особого желания, поскольку сейчас есть важные и близкие душе дела. В жизни главное это не политика и должности, должен быть душевный комфорт. У меня есть несколько проектов, которыми я занят и не могу бросить эти дела. Я провел слишком много времени в жизни фактически в отрыве от семьи, от родных, близких, от собственных детей и внуков, сейчас я посвящаю им больше времени. И я не хотел бы потерять эти бесценные для каждого человека мгновения. Спасибо за поддержку всем, и я надеюсь на ваше понимание и благодарен за теплые слова", - говорится в сообщении Тюлеева.