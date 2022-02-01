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Певица Рианна впервые станет мамой

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- Алина Мамаева
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33-летняя певица Рианна и американский рэпер A$AP Rocky станут родителями, передает Reuters.

О беременности певицы общественность узнала после публикации фотографа Майлза Диггса в его аккаунте в социальной сети Instagram.

На прошедших выходных Рианну засняли вместе с A$AP Rocky во время прогулки по Гарлему. Рианна шла по улице в розовой куртке и джинсах, оголив округлившийся живот. Сама исполнительница пока никак не комментировала свою беременность.

Напомним, слухи о романе Рианны и A$AP Rocky появились в январе 2020 года. Тогда певицу, расставшуюся с арабским миллиардером Хассаном Джамилем после трех лет отношений, заметили вместе с хип-хоп-артистом, когда оба направлялись в один из отелей Нью-Йорка.


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URL: https://www.vb.kg/413361
Теги:
мировые новости
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