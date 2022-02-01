Сказочный Бали снова открывается для туристов, но придется отбыть карантин

Курортный остров Бали в Индонезии в конце нынешней недели начнет принимать путешественников из всех стран. Однако гостям придется пробыть на карантине от пяти до семи дней. Об этом сообщает UNN.

В середине октября остров официально открылся для посетителей из Китая, Новой Зеландии и Японии.

Открытие Бали для туристов из других государств последовало за аналогичными объявлениями Таиланда и Филиппин. Они отказались от карантина еще в декабре из-за неопределенности относительно эффективности вакцины против омикрон-штамма коронавируса.

Интересно, что решение открыть курорт было принято властями, несмотря на неуклонный рост числа случаев заражения COVID-19 в Индонезии в январе.

Старший министр Лухут Панджайтан сообщил общественности, что иностранцы, вакцинированные от COVID-19, прибыв на остров, как и раньше, должны будут отбыть карантин. Его длительность – пять-семь дней.

Известный серфингом, храмами, водопадами и ночной жизнью, Бали привлек в 2019 году (за год до того, как началась эпидемия) 6,2 миллиона иностранных туристов. Но вынужденные ограничения сильно ударили по туристическому сектору. А ведь он приносил экономике 54 процента доходов.